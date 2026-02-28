Pedro Acosta è il primo leader della classifica del Mondiale 2026. Lo spagnolo, vincitore della Sprint di Buriram, è in testa davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Un punto per Bagnaia, scattato dalla 13^ casella in griglia. Bezzecchi resta a 0: il poleman è scivolato mentre era in testa alla gara. Domenica alle 9 la gara lunga, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
