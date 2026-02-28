Offerte Sky
MotoGP, la classifica del mondiale dopo la Sprint in Thailandia

MotoGp fotogallery
23 foto

Pedro Acosta è il primo leader della classifica del Mondiale 2026. Lo spagnolo, vincitore della Sprint di Buriram, è in testa davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Un punto per Bagnaia, scattato dalla 13^ casella in griglia. Bezzecchi resta a 0: il poleman è scivolato mentre era in testa alla gara. Domenica alle 9 la gara lunga, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LA GARA'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY INSIDER!

    Moto2: prima pole per Senna Agius, 5° Vietti

    GP THAILANDIA

    Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti...

    Moto3, GP Thailandia: Almansa in pole, 9° Pini

    BURIRAM

    Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez....

    MotoGP show: qualifiche alle 4.50, Sprint alle 9

    GP THAILANDIA

    MotoGP in pista fino a domenica 1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)...