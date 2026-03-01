Bezzecchi ha guidato l’Aprilia alla prima, attesa, quasi scontata, vittoria della stagione (ma la terza di fila, contando le ultime due del 2025). Cancellata la caduta di sabato, dopo aver dominato prove e qualifiche he rimesso le cose in ordine la domenica, scattando in testa fin dal via. "Strategia chiara, sapevo dove poter spingere, guidando pulito per risparmiare led gomme". Ampio successo delle moto di Noale che hanno piazzato quattro moto nei primi cinque posti: valori ribaltati a un anno di distanza. L’anno scorso furono le Ducati a monopolizzare il podio in Thailandia, con i due fratelli Marquez davanti a Bagnaia.

Marc Marquez buca, Ducati interrompe la striscia di podi

Marc, battuto ieri nella gara veloce da un indiavolato Acosta, (che l’ha ribattuto oggi) ha dovuto inseguire, finendo poi malamente con la gomma stallonata e bucata, dopo aver centrato un cordolo quattro giri dalla fine: immagine sconsolata di una Ducati che ha interrotto una sequenza di 88 podi consecutivi. Alex, mai in gara, è scivolato un giro dopo. La prima Desmosedici al traguardo è stata quella di Fabio Di Giannantonio, sesto. Bagnaia, partito dalla tredicesima posizione, ha chiuso al nono posto, superato nel finale da Franco Morbidelli: la pausa invernale non ha portato serenità nel suo box dove la sensazione di difficoltà tecniche non è del tutto sparita.

Acosta e Raul Fernandez completano il podio

L’altra sorpresa di questo primo Gran Premio è la determinazione di Pedro Acosta, alla guida di una Ktm che solo lui riesce a sfruttare bene. Ieri il duello esaltante, vinto, con Marc Marquez, oggi un secondo posto meritato dopo aver lottato ancora una volta con il campione spagnolo e con le Aprilia, di Martin prima (buon ritorno alle gare dell’ex numero uno) e Raul Fernandez poi, ma il pilota di Trackhouse ha ceduto solo nel finale, acciaccato per la caduta nel warm up del mattino. In classifica Raul si piazza al terzo posto, dietro Bezzecchi e Acosta.