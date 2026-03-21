Ottavo posto per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Goiania. Il torinese, scattato dall'undicesima casella in griglia, ha commentato il suo sabato brasiliano su Sky Sport, tornando sull'errore in qualifica che ne ha pregiudicato la Sprint e - chissà - forse anche la gara lunga

Una valutazione della gara partendo dalla scelta dello pneumatico posteriore M…

"Abbiamo scelto la media perché dai dati, da quello che mi è stato consigliato, sembrava potesse essere la scelta giusta e onestamente in gara non mi sono trovato in difficoltà con la gomma dietro, anzi... è stata molto costante. Forse i primi due o tre giri la soft mi avrebbe aiutato un po' di più, ma non è stato quello il problema. Il problema è stata la mia scivolata in qualifica che non mi ha permesso di stare davanti. Purtroppo non avevo due moto uguali perché, non avendo potuto girare ieri sull'asciutto, ho dovuto far delle prove stamattina e sono scivolato con la moto con cui mi trovavo meglio. Partire undicesimi quando la moto ti permette di star davanti è un grande peccato e oggi in gara il limite non è stato sicuramente la moto, ma il fatto di partire indietro. Ed è un po' uno spreco di punti in un momento in cui la moto c'è per far meglio. Secondo me si poteva lottare per il podio, ma non sono riuscito mai a essere incisivo in gara nel superare, quindi sono rimasto bloccato".

Neanche negli ultimi quattro o cinque giri lo pneumatico M magari ti poteva consentire di avere qualcosina in più rispetto agli avversari?

"Andavo decisamente più veloce di Alex Marquez ma non riuscivo mai a trovare lo spazio. Due volte in gara ho provato a lasciarlo andare e riandarlo a prendere, in due curve gli ero di nuovo sotto e purtroppo è stato un limite mio non essere stato in grado di superarlo".

È una gara tanto lunga, 31 giri, con tante incognite. Cosa pensi di poter fare?

"La gara è lunga. Il limite è quasi più la gomma davanti che quella dietro, quindi per me sarà importante cercare nei primi 2-3 giri di superare almeno 5-6 piloti, essere nei primi cinque e poi gestire le gomme. Penso che a livello di passo e ritmo siamo quelli che hanno fatto più giri con le gomme usate. Stamattina l'ho portata a sedici giri e mi sono trovato bene, oggi pomeriggio nella Sprint riuscivo a essere veloce anche negli ultimi giri".

Psicologicamente è stato faticoso oggi? Per la questione del buco in pista e tutto quello che abbiamo visto...

"Diciamo che sono situazioni in cui i piloti non vorrebbero partecipare, ma devo dire che lo sforzo che stanno facendo per farci correre qua è tanto. Forse non erano proprio pronti ad accoglierci, ma almeno la pista è molto bella".