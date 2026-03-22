Gran vittoria per Bezzecchi in Brasile, che si è messo in testa dalla prima curva e ha dominato il GP di Goiania. Il pilota Aprilia è intervenuto su Sky Sport per commentare la sua gara, svelando anche un messaggio scritto da Valentino Rossi. Poi la dedica a Roberto Lunadei, storico meccanico del Motomondiale morto in un tragico incidente stradale

Possiamo soltanto raccontare una giornata incredibile, no?

"Sì, è stata bellissima, una gran giornata, una gran gara. Sono veramente contento perché, visto dove eravamo venerdì, onestamente non avrei mai pensato di riuscire a vincere. Però ieri abbiamo fatto un bel miglioramento, ieri sera abbiamo lavorato duro e stamattina da subito mi sono sentito bene. E Vale mi ha scritto, mi sono un po' caricato anche per quello".

Che cosa ti ha scritto?

"No, mi ha detto che andavo, mi ha detto 'Grande Bez, vai vai!'. E ci ho creduto, mi sono sentito bene ed è stato bellissimo. Sono molto contento".

Torno un attimo a venerdì. Ho la sensazione che nel mood tuo e dell'Aprilia ci sia anche questa capacità di raddrizzare le cose. È stata una nuova lezione che ci avete dato. Onestamente venerdì sera, pensando al tuo weekend, avrei fatto fatica a pensare che sarebbe finito così...

"No ma in realtà anch'io! Venerdì ho avuto un momento, l'ora e mezza dopo il turno e dopo le interviste, che ho detto: 'Ho fatto schifo oggi proprio. Come mai vado così piano?'. Non capivo. Poi mi sembrava di non sentirmi bene. Però finché non guardi bene tutti i dati non lo capisci mai e stai col dubbio. Dopo comunque abbiamo visto un po' di guida, potevo fare dei miglioramenti e la moto chiaramente poteva sistemarsi un po' durante il weekend. Poi è stata anche una giornata tosta per le condizioni, ma questa non è una scusante perché alla fine erano così per tutti e abbiamo preso una bella paga. Dopo sabato ero bello carico, ero motivato e sono riuscito a fare una bella qualifica che era fondamentale. Ero molto teso ma sapevo che sarebbe stato cruciale. E nonostante nella Sprint non fossi a posto, sapevo di poter limare ancora qualcosa. Chiaramente non mi aspettavo con la media di sentirmi così bene, non avendoci girato mai, però alla fine è andata bene".

Stai andando fortissimo già dall'anno scorso, quest'anno però quando metti la gomma più dura al posteriore cominci a brillare...

"Con la gomma più dura tutte le moto guadagnano di stabilità, e quindi hai una moto un po' più dolce, un po' più bella, un po' meno nervosa da guidare. Mentre con la soft si va un po' più forte, però è più nervosa la moto. E col fatto che ieri non ero ancora così a posto, tutti questi movimenti mi creavano un sacco di problemi. Invece in Thailandia, per esempio, anche con la soft ero a posto. Lì più che altro avevo sbagliato io la Sprint. Però oggi è andata meglio con la media e quindi va bene così".

Volevo chiederti di ripetere anche in italiano quello che hai detto riguardo Roberto Lunadei nell'intervista internazionale...

"Sì, Roby era un personaggio importante in questo paddock, era amico di tutti e io lo conoscevo molto bene perché abitavamo anche vicini e quindi volevo dare un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, a sua figlia che ho visto la scorsa settimana prima di partire e dedicargli fortunatamente questa gran gara".