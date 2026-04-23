Arriviamo qui a Jerez con tanta curiosità, perché i tifosi vogliono capire se Bezzecchi e l'Aprilia possono continuare la striscia positiva. Si aspetta anche una possibile risposta della Ducati. Cosa possiamo dire su questo tema?

"Intanto spero anch'io di continuare a essere competitivo, questo è poco ma sicuro. E sicuramente qua è come un nuovo inizio, perché comunque c'è stata una pausa abbastanza lunga e tutti hanno avuto il tempo di lavorare: piloti e ingegneri di tutte le case costruttrici. Cercheremo di iniziare bene".

Come hai trascorso questa pausa?

"Come al solito: palestra, moto e un po' di tempo a casa con il mio cane, la mia famiglia, i miei amici... E' stato tutto abbastanza normale. Poi sta iniziando anche a fare un po' di caldo a casa, quindi ci siamo goduti un po' di sole".

Possiamo dire che questa pista è un po' meno amica sulla carta per l'Aprilia oppure no? Ritorno alla domanda iniziale della verifica...

"Guarda, l'anno scorso non era stato un gran weekend, ma in termini di prestazioni non eravamo andati malissimo. È chiaro che sono cambiate tante cose da quel momento a oggi, quindi è anche praticamente impossibile farti un paragone. Faccio fatica a risponderti: spero che la moto vada bene, ma sicuramente i ragazzi hanno lavorato tanto e si potrebbe far bene. Poi bisogna iniziare il weekend e vedere come va".

Sulla base di questo miglioramento che hai spiegato, qual è il punto della moto che magari ti fa dire 'Qui quest'anno me la posso giocare in maniera diversa'?

"Allora, l'anno scorso qui faticavamo molto con i movimenti della moto ed è la cosa su cui abbiamo lavorato di più dall'inizio dell'anno scorso fino a oggi. Ed è la cosa su cui stiamo continuando a lavorare tanto. Però è stato anche il punto dove siamo migliorati di più. Quindi sono molto curioso di vedere come sarà. Speriamo che vada bene".

"Pressione? Un privilegio, dobbiamo gestirla"

Poi al media scrum ha parlato del ruolo di favorito affibiatogli da Marc Marquez e della pressione: "Mi fa piacere sentirlo dire da lui - ha aggiunto il Bez -. la pressione, in fondo, è anche una sorta di privilegio, non è semplice da gestire ma ci dobbiamo riuscire". Poi sulla popolarità frutto del suo strepitoso inizio di stagione: "Mi ha fatto piacere. Ho sentito tanto affetto da parte della gente e tanti che tifano per me. È stato un momento bello, arrivato insieme ad altri sportivi italiani come Sinner e Antonelli, abbiamo vinto negli stessi giorni".