Un super Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Jerez. Il pilota del team Gresini ha preceduto Di Giannantonio e Bezzecchi. 4° Marc Marquez, poi Ogura e Bagnaia. 9° Martin, poi penalizzato con 3 posizioni in griglia per impeding. Acosta, Marini e Morbidelli tra i piloti che dovranno passare dal Q1. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CADUTA DI BAGNAIA. FOTO E VIDEO - I QUALIFICATI AL Q2