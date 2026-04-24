- 1.A. Marquez
- 2.F. Di Giannantonio
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP, Pre-qualifiche GP Jerez ad Alex Marquez. 2° Di Giannantonio, 3° Bezzecchi
Un super Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Jerez. Il pilota del team Gresini ha preceduto Di Giannantonio e Bezzecchi. 4° Marc Marquez, poi Ogura e Bagnaia. 9° Martin, poi penalizzato con 3 posizioni in griglia per impeding. Acosta, Marini e Morbidelli tra i piloti che dovranno passare dal Q1. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
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Il resoconto del venerdì di Jerez (a cura di Paolo Lorenzi)
Sarà anche l’aria di casa, ma Alex Marquez, sulla pista amica (dove vinse l’anno scorso), ha segnato un tempo irraggiungibile, a un decimo dal record, che dà respiro a una Ducati fin qui obbligata a inseguire. Conferma che arriva anche dalla seconda posizione di un Fabio di Giannantonio in gran forma con la Ducati VR46. "Rallenta!", ha scherzato Marco Bezzecchi con Alex, dopo aver messo la sua Aprilia in terza posizione. Il leader del mondiale ha lavorato a lungo con la gomma morbida, dopo aver segnato un ottimo ritmo al mattino con quella più dura.
Tutte le Aprilia in Q2, nei 10 anche Marc Marquez e Bagnaia
Tutte le moto di Noale sono entrate in top ten su un circuito dove in passato ha faticato (quinto Ogura, settimo Fernandez, nono Martin nonostante la scivolata), un po’ in ombra invece le Rosse ufficiali: Marc Marquez, a corrente alternata, ha acchiappato il quarto posto nel finale, Pecco Bagnaia, meglio di quanto visto nelle prime gare, è risalito infine in sesta posizione, con la seconda moto (la prima è finita nelle mani dei meccanici a causa di una caduta), ma il piemontese fatica a trovare confidenza con l’anteriore, soprattutto in frenata.
Bastianini prima Ktm, Acosta costretto al Q1
La prima Ktm è quella di Enea Bastianini, decimo, l’unico a doversi evitare il passaggio dalla Q1, diversamente da Acosta, finito cinque posizioni più indietro. Tutte fuori dalle prime dieci posizioni le moto giapponesi, la migliore la Honda di Mir, undicesimo, davanti a Zarco e Marini; solo diciassettesimo Quartararo con la Yamaha.
Ora non perdetevi l'appuntamento con 'Paddock Live Show' su Sky Sport MotoGP per interviste e approfondimenti dopo il venerdì di Jerez. La MotoGP torna in pista domani alle 10.10 per le FP2, a cui seguiranno le qualifiche dalle 10.50. Alle 15, invece, scatterà la Sprint Race
I risultati delle Pre-qualifiche: i primi 10 in Q2
Alex Marquez miglior tempo nelle Pre-qualifiche in 1:35.704, davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. In Q2 anche Marc Marquez, Ogura, Bagnaia, Raul Fernandez, Aldeguer, Martin e Bastianini. In Q1 Morbidelli, Acosta e Quartararo tra gli altri
Di Giannantonio secondo alle spalle di Alex Marquez, Bezzecchi scivola 3°. 4° Marc Marquez
Ecco Bezzecchi! 1:36.210, prenota il Q2 insieme con Bagnaia (1:36.265). Terzo tempo provvisorio per Pecco
Ai Ogura sale in terza posizione: il giapponese in questo momento è la migliore Aprilia, mentre Bezzecchi (9°) è a rischio e deve migliorare
Che rischio per Acosta! Pedro se la cava così...
La situazione dopo i primi time attack
Alex Marquez mostruoso: 1:35.704, vicinissimo al record della pista dell'anno scorso di Quartararo (1:35.610)
Alex Marquez nuovo miglior tempo, poi Diggia, Zarco, Aldeguer, Marini, Raul Fernandez e Bezzecchi che scivola 7°
E' il momento dei time attack a Jerez, pioggia di caschi rossi!
Bezzecchi fa 1:36.541 e si mette al secondo posto. Di Giannantonio per ora è irraggiungibile
Bagnaia dovrà chiudere il turno con una sola moto: la prima, dopo la caduta, è ridotta piuttosto male. Impossibile da rimettere in pista...
Zarco salito in terza posizione, 4° Mir e 7° Marini. Ottima Honda in questo venerdì a Jerez
I tempi a 20' dalla fine delle Pre-qualifiche
Caduta anche per Martin, che attraversa di corsa la pista per tornare al box
Passata la metà del turno: al momento in Q2 andrebbero Di Giannantonio, Alex Marquez, Marc Marquez, Zarco, Acosta, Marini, Bezzecchi, Bagnai, Raul Fernandez e Ogura
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bagnaia entra nei 10 con l'ottavo tempo nel frattempo
Marc Marquez si migliora e si mette in 3^ posizione: il suo distacco da Diggia è superiore ai 3 decimi
Ancora difficoltà in frenata per Bagnaia. Ma anche Acosta sta avendo enormi problemi a fermare la sua Ktm
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Il VIDEO della caduta di Bagnaia
Bagnaia rientrato in pista con la seconda moto
Piccolo rischio per Jorge Martin al rientro al box
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Di Giannantonio migliora il suo tempo: 1:36.560
Primi tempi: Di Giannantonio davanti a tutti, poi Alex Marquez e Marini
Tutto ok per Bagnaia, che torna di corsa al box ed è pronto a prendere la seconda moto
Subito una caduta per Bagnaia, che continua ad avere grossi problemi in staccata
Piloti in pista, un'ora di tempo per centrare il Q2. A Jerez s'inizia a fare sul serio
FP1 complicate per Bagnaia, protagonista di diversi lunghi nel corso delle prime libere a Jerez. Pecco ha chiuso con l'11° tempo
Brivio: "Spiace per Ogura, ma fa parte del gioco"
Il team principal Trakhouse commenta l'addio di Ogura direzione Yamaha dal 2027. Ecco le sue parole a Sky Sport
Le FOTO della livrea Trackhouse per Jerez
Aprilia Trackouse cambia colori: in pista a Jerez con una livrea speciale. FOTOVai al contenuto
Attenzione al meteo a Jerez: giornata grigia, con possibili scrosci di pioggia che potrebbero rendere le Pre-qualifiche ancor più incerte, costringendo i piloti a fare subito il tempo per evitare guai
Martin si stende prima della prova di partenza. VIDEO
I risultati delle prove libere 1 a Jerez
Terzo tempo nelle FP1 per Alex Marquez, mentre il leader del Mondiale Marco Bezzecchi ha iniziato con il 4° crono, davanti a Marc Marquez
In mattinata nelle prove libere doppietta VR46, col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio davanti a Franco Morbidelli
S'inizia a fare sul serio, con in palio i primi dieci pass per il Q2 di domani: gli altri 13, invece, dovranno passare dal Q1
Ben ritrovati da Jerez, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW