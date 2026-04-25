Cosa hai pensato quando ti sei ritrovato lì con Marc a lottare per la vittoria dopo tutto quello che era successo?

"Che a volte avere culo non è così male... A parte gli scherzi, sono partito non bene, ho cercato di seguire i piloti davanti, ma a un certo punto ha iniziato a piovigginare un po' e non riuscivo a spingere, non riuscivo ad andare, avevo veramente poco grip ed ero in difficoltà. Appena ho visto un po' di pioggia, ho iniziato a pensare più che altro a quello, ho detto: 'Speriamo adesso venga giù la qualunque, dobbiamo anticipare di un giro la mossa degli altri'. E forse l'ho fatto un giro in ritardo, se lo avessimo fatto un giro prima sarebbe stato perfetto, perché così la gomma sarebbe entrata meglio in temperatura. Però è andata bene così. Alla fine ho provato a stare dietro a Marc quando è arrivato e l'ho tenuto un giro e mezzo e dopo, quando ho visto che non avevo la confidenza che aveva lui, che non avevo la sua velocità sul bagnato, l'ho lasciato andare. Stavo già rischiando tanto. Ho notato delle cose interessanti, ne parlerò col team dopo, su una parte che si può migliorare e per domenica secondo me possiamo fare un passo in avanti dovesse essere bagnato. Sull'asciutto sicuramente anche i primi sei giri mi hanno aiutato abbastanza per capire cosa poter fare domenica".

Ho visto quell'ultimo giro dove Marc ha allungato vistosamente. Quant'era il timore, con tutta quell'acqua che arrivava, di poter sbagliare? Lui è andato via veramente con una velocità pazzesca.

"Il penultimo giro, alla 7, l'ho persa dietro e mi son detto: 'Va bene così'. Avevo sei secondi e mezzo sul terzo e mi son detto: 'Oggi mi è già andata bene, quindi portiamola a casa'. E l'ultimo giro non ho minimamente spinto, non ho voluto rischiare proprio niente. Invece lui l'ho visto già stamattina, aveva una gran confidenza soprattutto a centro curva, mentre io fatico un po' con la moto che non ho tanto grip e questo non aiuta. E si è visto oggi, poi comunque in gara ne aveva di più, avrebbe vinto in ogni caso".

Complimenti per questo secondo posto. Volevo ragionare con te in ottica gara e chiederti qual è il bilancio finché avete girato sull'asciutto. Perché tu dici di aver visto una cosa che può essere utile in caso piovesse, ma domenica non dovrebbe. Ti abbiamo visto fare dei buonissimi tempi, ma forse ti mancava quella facilità a ripeterli sull'asciutto.

"Sì, è così. Non sono ripetibile. E oggi abbiamo fatto una modifica che è quella messa sulla moto venerdì, ma purtroppo per farla andare bene ci sono da fare un po' di cose sulla moto e sembra che io abbia più in mano tutto quanto ed è un bene. Però quando sei in gara, ti trovi in quella situazione lì, in bagarre, ho faticato abbastanza. Non riuscivo più che altro a uscire forte dalle curve per mancanza di grip e quindi secondo me domenica possiamo lavorarci".

Tenendo la modifica, diciamo.

"Esatto, sì".

"Manovra Marquez? Non penso abbia fatto nulla di sbagliato"

Queste invece le dichiarazioni di Bagnaia al media scrum con gli altri giornalisti. "Marquez oggi ne aveva nettamente di più, dietro di lui ho notato le differenze e so cosa chiedere. Il comportamento della moto oggi è cambiato abbastanza, in una direzione che mi piace. Domani proveremo a fare un cambio importante". Infine sulla manovra di Marc Marquez, che dopo la caduta ha attraversato la pista e poi è passato sull'erba prima di mettersi in corsia box per compiere il flag to flag: "Non penso abbia fatto niente di sbagliato".