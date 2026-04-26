Dopo il sabato piovoso, con Marc Marquez che ha prima fatto la pole sul bagnato e poi centrato una 'pazza' vittoria nella Sprint nonostante una caduta, oggi è tornato il sole a Jerez. La gara sarà dunque disputata sull'asciutto e i valori potrebbero tornare quelli visti venerdì e nella prima parte della Sprint di ieri, prima del diluvio, quando Alex Marquez sembrava averne più di tutti gli altri