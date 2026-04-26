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A. MarquezA. MAR
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M. BezzecchiM. BEZ
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MotoGP a Jerez: vince Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Un super Alex Marquez domina il GP di Jerez. Sul podio anche Bezzecchi e Di Giannantonio. 4° Martin, poi Ogura e Raul Fernandez. Out le Ducati Factory: Marc Marquez è caduto al 2° giro, Bagnaia si è ritirato al 14° per un problema tecnico. Bez allunga in classifica: +11 su Martin, +30 su Diggia. La MotoGP torna a Le Mans dall'8 al 10 maggio: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ. FOTO E VIDEO - CLASSIFICA

in evidenza

GP Spagna: 1° A. Marquez 2° Bezzecchi 3° Diggia

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Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS

Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (canale 208) per 'Zona Rossa' con Vera Spadini e poi con 'Race Anatomy' condotto da Cristiana Buonamano per tutte le interviste e gli approfondimenti. Tutto anche sul nostro sito skysport.it

La classifica piloti dopo Jerez

Bezzecchi allunga: il vantaggio su Marquez e gli altri rivali dopo Jerez

Bezzecchi allunga: il vantaggio su Marquez e gli altri rivali dopo Jerez

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Il VIDEO dell'ultimo giro del GP Spagna

Alex Marquez trionfa a Jerez : i numeri di Michele Merlino

  • 4^ vittoria in top-class nel circuito in cui ottenne il primo successo un anno fa
  • La 4^ vittoria lo porta al 43° posto di tutti i tempi con Reginald ARMSTRONG, John KOCINSKI, Libero LIBERATI, Jack MILLER, Tadayuki OKADA
  • Vince dopo un digiuno di 182 giorni (Malesia 2025).
  • 18° podio in top-class (il primo quest'anno) eguaglia Christian SARRON, Alex RINS  al 44° posto di tutti i tempi (top-class)
  • DUCATI: 124^ vittoria nella top-class (1^ quest'anno)

L'ordine d'arrivo del GP Spagna

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bandiera a scacchi!

Alex Marquez domina la gara lunga di Jerez, vincendo in solitaria davanti a Marco Bezzecchi e a Fabio Di Giannantonio. 4° Jorge Martin, 5° Ogura. Giornata da dimenticare per il team Ducati ufficiale: Marc Marquez caduto a inizio GP quando era 2°, Bagnaia  ritirato per un problema tecnico

ULTIMO GIRO A JEREZ, ALEX MARQUEZ VERSO LA VITTORIA!

3 giri alla fine

Alex Marquez gestisce e vede la seconda vittoria di fila nella gara lunga di Jerez dopo quella 2025. Bezzecchi può comunque accontentarsi di un secondo posto prezioso in ottica Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez

La situazione a 5 giri dalla fine

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Pillola statistica da Michele Merlino: Il team ufficiale Ducati è al 9° GP consecutivo senza podi, il loro digiuno peggiore da 12 anni: furono 24 GP consecutivi da Aragon 2012 a Qatar 2014. Il loro ultimo GP a podio è la doppietta Bagnaia-Marquez a Motegi l’anno scorso

8 giri alla fine

Bezzecchi e Di Giannantonio non mollano, ma Alex Marquez ha un altro passo: vantaggio su Bez superiore ai 2 secondi per il pilota Gresini

La situazione a 10 giri dalla fine

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11 giri alla fine

Gran bagarre tra Ogura e Bastianini per la 7^ posizione, sorpassi e controsorpassi tra il giapponese e l'italiano

11 giri alla fine

Alex Marquez leader, poi Bezzecchi, Diggia, Martin e un super Zarco. Questa la top 5 al momento

ritiro

Problema per Pecco Bagnaia! Il torinese si ferma improvvisamente e rientra in pit lane! Giornata da dimenticare per il team Ducati ufficiale

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13 giri alla fine

Alex Marquez conserva un vantaggio di circa 2 secondi su Bezzecchi, 8 decimi il ritardo di Diggia dal pilota Aprilia. Siamo a metà gara

La situazione a 15 giri dalla fine

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ritiro

Si è ritirato Lorenzo Savadori, che non era al meglio dopo l'incidente di ieri: proverà a recuperare un po' di forze per i test dei prossimi giorni

17 giri alla fine

Alex Marquez allunga: 1 secondo e 6 decimi di vantaggio su Bezzecchi! Intanto Diggia si avvicina al Bez... Bagnaia nono davanti ad Acosta

Il VIDEO della caduta di Marc Marquez

19 giri alla fine

Alex Marquez per ora non scappa: sempre 7 decimi di vantaggio su Marco Bezzechi, poi Diggia (che si è sbarazzato di Martin)

La situazione a 20 giri dalla fine

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22 giri alla fine

Alex Marquez al comando, poi Bezzecchi a 7 decimi e Martin a 6 decimi dal compagno. 4° Diggia

CADE MARC MARQUEZ! GRAN SCIVOLATA ALLA CURVA 11! PILOTA OK, MA GARA FINITA QUESTA VOLTA PER LUI

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Alex Marquez scatenato, ha passato Marc e si è preso la prima posizione!

24 giri alla fine

Marc Marquez al comando, alle sue spalle c'è il fratello Alex, che è entrato senza troppi complimenti su Bezzecchi. Martin è già 4°, minaccioso negli scarichi di Bez

La partenza

Marc Marquez partito a fionda, benissimo stavolta anche Marco Bezzecchi che è alle spalle di Marc. 3° Alex

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO DI SPAGNA DELLA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione, i piloti dovranno percorrere 25 giri sul circuito di Jerez de la Frontera, oggi baciato dal sole dopo l'acquazzone di ieri

Media all'anteriore e al posteriore per tutti: nessuna sorpresa nella scelta degli pneumatici

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La griglia di partenza del GP Spagna

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Inno spagnolo a Jerez

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Morbidelli prima di prendere posto in griglia: "Oggi ho molte meno chance di ieri, nel warm up non siamo riusciti a migliorare"

Bezzecchi a Sky prima del via: "Warm up andato bene, c'è una bella giornata e cerchiamo di fare una bella partenza. Gomme un incognita, abbiamo lavorato un po' poco, ma cercheremo di fare il massimo"

MotoGP made in Italy: la clip Sky sul duello Aprilia-Ducati

Lorenzo Savadori non al meglio dopo l'incidente di ieri con Toprak, ma ci proverà nonostante il dolore e sarà regolarmente al via

Le moto sono tutte schierate in griglia a Jerez, tra 20' si parte per l'ultima gara del weekend

Casco speciale per Raul Fernandez, dedicato al suo cagnolino

In Moto2 trionfo di Agius: ecco gli HIGHLIGHTS

Gli HIGHLIGHTS della gara Moto3: vince Quiles

Da Martin a Toprak: le penalità di oggi

Jorge Martin, ritirato a inizio Sprint per un problema tecnico, è chiamato a una gara in salita dalla 10^ posizione: il campione del mondo, 7° in qualifica, è stato retrocesso di 3 posti in griglia nella gara di oggi per impeding ad Alex Marquez nelle Pre-qualifiche di venerdì. Penalità anche per Mir e Toprak Razgatlioglu, che dovranno scontare rispettivame 2 e 1 long lap

Che carica Bezzecchi prima di salire in sella...

Bezzecchi cade, ma che sfortuna: da 4° a 15° per colpa di una pellicola

Bezzecchi, la Sprint di Jerez rovinata da una pellicola: cosa è successo

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Marc sull'erba e poi ai box: manovra giudicata regolare

Marquez passa sull'erba e rientra ai box: perché la manovra è stata giudicata regolare

Marquez passa sull'erba e rientra ai box: perché la manovra è stata giudicata regolare

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Pioggia, scivolate e flag-to-flag: è successo di tutto nella Sprint di Jerez

MotoGP, Sprint folle a Jerez: la RICOSTRUZIONE degli ultimi giri

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La classifica dopo la Sprint di Jerez

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Jerez

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Marc vince la Sprint Race: gli highlights

La griglia di partenza del GP Jerez

GP Spagna, la griglia di partenza di Jerez

GP Spagna, la griglia di partenza di Jerez

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Marc Marquez in pole: gli highlights delle qualifiche

Oggi splende il sole a Jerez, gara sull'asciutto

Dopo il sabato piovoso, con Marc Marquez che ha prima fatto la pole sul bagnato e poi centrato una 'pazza' vittoria nella Sprint nonostante una caduta, oggi è tornato il sole a Jerez. La gara sarà dunque disputata sull'asciutto e i valori potrebbero tornare quelli visti venerdì e nella prima parte della Sprint di ieri, prima del diluvio, quando Alex Marquez sembrava averne più di tutti gli altri

Gran finale a Jerez: gara alle 14 LIVE su Sky Sport

Ultimo atto del weekend di MotoGP a Jerez, con i piloti che sono pronti a scendere in pista per la gara lunga. Semaforo verde alle 14, LIVE su Sky e in streaming su NOW