La pioggia stravolge tutto, o quasi. Sulla pista bagnata, dopo il sole di venerdì, Marc Marquez ha fatto valere la sua sensibilità e la sua classe, prendendosi la 75esima pole position in MotoGP (245 giorni dopo l’ultima, ottenuta in Ungheria): "Ho sempre un buon feeling sul bagnato, e la pole è sempre un bell’aiuto per la gara", ha detto con un sorriso che sembra allontanare almeno per oggi le difficoltà palesate da inizio stagione. L’unico vero avversario in queste condizioni è stato Johann Zarco, altro specialista del bagnato (nel 2025 vinse a casa sua sotto il diluvio). Il francese della Honda Lcr ha trovato il feeling già nel Q1, un piccolo vantaggio sfruttato nella sessione decisiva: "Ho avuto modo di provare la gomma in Q1 e di capire come sfruttarla. Forse potevo fare anche meglio in Q2, ma ho sbagliato all’ultima curva". E comunque, ha ammesso, Johann: “difficile fare meglio di Marc”.

Diggia in prima fila, Bezzecchi dalla 4^ casella

Terzo posto per Di Giannantonio, in forma da inizio stagione, secondo ieri in Pre-qualifica, fin qui il più costante e convincente in sella alla Ducati ufficiale (la casa di Borgo Panigale è sempre stata protagonista delle ultime cinque edizioni della gara spagnola). Marco Bezzecchi scatterà dalla quarta casella, ma forse oggi era difficile per lui fare meglio in quelle condizioni, che hanno infatti tradito il suo compagno di squadra, Jorge Martin, scivolato nel corso del suo giro migliore, e anche il favorito Alex Marquez, finito in seconda fila di fianco a Bezzecchi. Chi ha pagato più di tutti la novità del tracciato bagnato, è stato però Pecco Bagnaia, sesto in prequalifica, soltanto decimo in qualifica.