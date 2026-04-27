Honda non ha avuto nuove componenti da provare, con i due team della casa giapponese che si sono concentrati sui setting e sull'elettronica. Alberto Puig, team manager Honda Hrc, ha spiegato il perché di questa scelta ai canali ufficiali MotoGP: "Cerchiamo sempre di portare nuove componenti, ma stiamo cercando di trovare un compromesso tra lo sviluppo di quest'anno e quello dell'anno prossimo"