La sfida Aprilia-Ducati prosegue anche nei test, tra novità aerodinamiche e tempi: il migliore a Jerez è Ogura sulla RS-GP Trackhouse, che in 1:35.944 precede il compagno di team Fernandez e Bezzecchi. 4° Marc Marquez, 10° Bagnaia. Borgo Panigale prova una carena evoluzione, Noale stupisce con un codone da "effetti speciali" e un cupolino con le "orecchie'. Qui il resoconto di giornata con classifica finale, foto, video e curiosità. La MotoGP torna a Le Mans l'8 maggio, LIVE su Sky e NOW
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Aprilia stupisce, Ducati prova a colmare il gap: FOTO e novità dai test MotoGPVai al contenuto
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La classifica finale dei test
Test finiti! A Jerez tripletta Aprilia con Ai Ogura miglior tempo in 1:35.944 davanti al compagno di team Raul Fernandez e a Marco Bezzecchi. 4° Marc Marquez, 10° Bagnaia. La MotoGP ora si ferma 10 giorni, si tornerà in pista nel weekend dell'8-10 maggio a Le Mans, ovviamente LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Ai Ogura in extremis! 1:35.944, per 5 millesimi sfila il miglior tempo di giornata al compagno di team Raul Fernandez. Tripletta Aprilia a Jerez
Ai Ogura fa 1:36.394 e sale in 5^ posizione, molto in forma in questo test anche le Aprilia di Trackhouse
Anche Bagnaia in pista per le ultime prove
Ultimi 15' di test, alcuni piloti (come Acosta e Di Giannantonio) stanno sfruttando anche questo finale
I tempi a mezz'ora dalla fine dei test
Le parole di Jorge Martin sulla sua giornata di test
I tempi a 1 ora dalla fine dei test
Raul Fernandez scende sotto il muro dell'1:36: 1:35.949. Secondo arriva Marco Bezzecchi in 1:36.272
Ancora un'immagine del codone Aprilia col sistema per raccogliere i dati usato da Savadori quest'oggi a Jerez
Bez e il nuovo prototipo di casco: "Sento già la testa più ferma... "
Ecco il nuovo cupolino Aprilia con le "orecchie"
L'Aprilia alza l'asticella della ricerca aerodinamica e fa debuttare a Jerez un cupolino realmente innovativo. Ai lati del plexiglas, infatti, compaiono due appendici abbastanza pronunciate pensate come delle vere e proprie "ali". Potrebbero servire per pulire l'aria dalle spalle del pilota. In un momento in cui si cerca di ottimizzare i flussi, sia quando la moto è in piega sia in rettilineo, l'Aprilia gioca un'altra carta sul tavolo dell'innovazione
Toprak Razgatlioglu prova per la prima volta il nuovo cupolino Yamaha con 3 ali
Il punto in casa Honda
Honda non ha avuto nuove componenti da provare, con i due team della casa giapponese che si sono concentrati sui setting e sull'elettronica. Alberto Puig, team manager Honda Hrc, ha spiegato il perché di questa scelta ai canali ufficiali MotoGP: "Cerchiamo sempre di portare nuove componenti, ma stiamo cercando di trovare un compromesso tra lo sviluppo di quest'anno e quello dell'anno prossimo"
I tempi a 1 ora e 30' dalla fine dei test
Raul Fernandez scalza subito Marc Marquez e si riprende la vetta dei test: 1:36.232 per il pilota Aprilia
Caduta per Dani Pedrosa, pilota ok
Marc Marquez nuovo miglior tempo di giornata: 1:36.277 per il ducatista
Pedro Acosta balza al comando in 1:36.299. Marc Marquez secondo
Nuovo pacchetto aerodinamico anche per Yamaha
I tempi della 2^ sessione: due ore alla fine dei test
Aprilia, dal codone di Savadori alle prove dei piloti ufficiali: il punto
Pedro Acosta fa 1:36.392, 2° tempo di giornata a una manciata di millesimi da Raul Fernandez
Il punto in casa Ducati con Davide Tardozzi
Diversi piloti stanno migliorando i tempi del mattino in questa fase, tra questi anche Pecco Bagnaia che si è preso la terza posizione provvisoria del pomeriggio, la quarta considerando la classifica combinata di giornata
I tempi della 2^ sessione: 2 ore e 30' alla fine dei test
Raul Fernandez si miglior ancora e in 1:36.316 fa il nuovo miglior tempo di giornata, battendo l'1:36.394 del mattino firmato da Alex Marquez. Buon tempo anche di Di Giannantonio, terzo nella classifica combinata ora
Raul Fernandez miglior tempo del pomeriggio in 1:36.741. Se guardiamo ai cronologici del mattino è il 4° di giornata
Bezzecchi è rientrato in pista dopo la caduta
I tempi della 2^ sessione: 3 ore alla fine dei test
Fabio Di Giannantonio ha migliorato, seppur di pochi millesimi, il suo tempo del mattino: 1:36.745
Caduta per Bezzecchi in curva 11, pilota ok
Alex Marquez ha girato in 1:37.028 ed è il più veloce anche in questa sessione pomeridiana, anche se i tempi sono più alti rispetto al mattino
Tardozzi sul problema avuto da Bagnaia in gara: "Non l'abbiamo ancora capito, dovremo valutare. E' stato preso tutto quello che doveva essere preso e dato a chi di dovere"
Davide Tardozzi a Sky: "Stiamo facendo dei mix aerodinamici per trovare le soluzioni giuste. Dalla prossima gara credo che avremo qualcosa in più per poter essere competitivi e lottare con l'Aprilia. Ci saranno piste dove andranno più forte di default come Silverstone ma... Vediamo!"
Ora c'è 'Reparto Corse' LIVE su Sky Sport 24 con tutti gli aggiornamenti da Jerez
Inizia anche la sessione pomeridiana di Marc Marquez
I tempi a 3 ore e 30' dalla fine dei test
E' tornato in pista dopo la pausa pranzo anche Dani Pedrosa, che in mattinata ha testato un nuovo pacchetto aerodinamico portato a Jerez da Ktm
Anche Jorge Martin in pista, fin qui tempi più alti rispetto al mattino
I tempi a 4 ore dalla fine dei test
Effetti speciali Aprilia: l'immagine più curiosa della giornata di test, almeno finora, è questo codone della RS-GP di Lorenzo Savadori. Non si tratta di una soluzione aerodinamica estrema, ma semplicemente di uno strumento che serve per acquisire dati aerodinamici
Pausa finita anche per Moreira e Morbidelli
Un dettaglio del forcellone della Ducati di Marc Marquez, dove è stato applicato (si veda foto sotto) una aero cover
La maggior parte dei piloti è in pausa pranzo: in pista ci sono solo le Yamaha di Jack Miller e Fabio Quartararo
Pit lane riaperta, via alla seconda sessione. Piloti in pista fino alle 18 a Jerez
Cosa è successo ieri a Bagnaia? Le ultime da Sandro Donato Grosso
La classifica dei tempi a metà giornata
Alex Marquez chiude la prima parte di giornata in testa alla classifica dei tempi: il vincitore del GP Spagna ha chiuso in 1:36.394, davanti a Zarco e Bagnaia. Alle 13.20, dopo le prove di partenza, la pit lane riaprirà per la seconda sessione
Bezzecchi (foto sotto), Marini e Morbidelli hanno provato un casco prototipo che dovrebbe agevolare i flussi, una primissima prova per il fornitore dei tre piloti italiani
La carena evoluzione Ducati (moto a destra) anche nel box Gresini di Alex Marquez
Ultimi minuti prima della bandiera a scacchi che metterà fine alla 1^ sessione. Dopo ci saranno le prove di partenza, ma la FP2, pausa pranzo permettendo, inizierà subito alle 13.20
Bagnaia si migliora e sale in 3^ posizione: 1:36.697
I tempi dopo 2 ore e 30' di test
Il nuovo pacchetto aeorodinamico Ktm portato in pista dal collaudatore Dani Pedrosa in questa prima parte di giornata
Bagnaia in pista ora, anche lui con la carena evoluzione, la stessa provata prima da Marc Marquez
Carena evoluzione per Marc Marquez. La differenza rispetto alla versione precedente risiede nella pancia, con una parte più profonda. La testerà anche suo fratello Alex a breve
I tempi dopo 2 ore di test
Alex Marquez abbassa di quasi 4 decimi il tempo di Acosta e balza al comando in 1:36.394: in forma gara il pilota Gresini. Alle sue spalle ora c'è Johann Zarco, un altro gran protagonista del weekend
Alex Marquez accende tre caschi rossi...
Caduta di Diogo Moreira in curva 3, pilota ok
Piccola curiosità: Di Giannantonio, Bezzecchi e Raul Fernandez, ovvero i piloti che occupano dal 2° al 4° posto in questo momento, hanno lo stesso tempo: per tutti e tre 1:36.769
I tempi dopo 1 ora e 30' di test
Il piano di lavoro in casa Aprilia
- Marco Bezzecchi testerà diverse componenti, tra cui un nuovo cupolino con delle innovazioni aerodinamiche
- Il lavoro di Jorge Martín sarà principalmente incentrato sulla prova di componenti che, a causa dell’assenza ai test invernali e dei weekend di gara molto compressi, non ha ancora avuto modo di utilizzare. Sono previste anche alcune prove in ambito aerodinamico.
- Per Lorenzo Savadori consueto lavoro di sviluppo, concentrandosi sulla raccolta dati e sulla verifica di nuovi componenti
- Previste anche delle prove a livello elettronico e la possibilità per i piloti ufficiali di testare alcune componenti portate già in pista anche da Trackhouse
Bagnaia tornato in pista: sale in 8^ posizione, a circa 4 decimi da Acosta che nel frattempo si è preso la prima posizione in 1:36.734
C'è anche Lorenzo Savadori, che stringe i denti dopo il ritiro di ieri nella gara: il collaudatore Aprilia non era al meglio, sabato era stato steso da Toprak nella Sprint
In pista per Ktm anche Dani Pedrosa, che prova un'evoluzione aerodinamica
Marc Marquez si migliora ma per ora resta 4°
Raul Fernandez sale in 3^ posizione alle spalle di Di Giannantonio e Bezzecchi, che al momento hanno lo stesso crono (1:36.769)
I tempi dopo 1 ora di test
Diggia fa lo stesso tempo di Bezzecchi! 1:36.769
Pedro Acosta avvicina il tempo del Bez: 1:36.817, gli vale la 2^ posizione al momento. 3° Diggia
Marco Bezzecchi abbassa ancora il suo crono: 1:36.769. Siamo a circa un secondo dal record della pista di Quartararo (pole 2025)
Dà il suo personale buongiorno anche il vincitore di ieri, Alex Marquez: 1:37.194 e terzo tempo provvisorio
Bagnaia ha fatto un paio di giri, ha firmato il 9° tempo provvisorio ma è subito rientrato: evidentemente c'è ancora qualcosa da sistemare sulla sua Ducati
Fabio Quartararo avvicina il tempo di Bezzecchi e si mette in seconda posizione provvisoria a meno di un decimo dal pilota Aprilia
I tempi dopo 30' di test
Luca Marini secondo: 1:37.398. Ha iniziato con buon piglio il pilota Honda. Intanto anche Bagnaia in pista
Marc Marquez sale in seconda posizione e Diggia in terza, ma il tempo di Bezzecchi al momento sembra inavvicinabile: 6 decimi meglio di tutti gli altri il Bez
In pista anche Marc Marquez, uno dei grandi delusi del GP di ieri dopo la caduta al 2° giro
Bezzecchi si migliora ancora e scende sotto il muro dell'1:37: 1:36.970
Bezzecchi balza al comando in 1:37.512
Bagnaia per ora 'sbircia' gli altri da una posizione privilegiata: vedremo quando entererà in pista Pecco, per lui e per Ducati oggi è una giornata fondamentale
Inizia la sua giornata anche Fabio Quartararo, in questo momento ci sono 7 piloti in pista
Il miglior tempo in questa prima fase lo ha registrato Luca Marini in 1:37.539
In pista anche Luca Marini e Brad Binder
Subito in pista Bezzecchi, Rins e Di Giannantonio
Pit lane aperta, lo sarà fino alle 13 per la 1^ sessione. Poi le prove di partenza e la seconda sessione, dalle 13.20
Pit lane che aprirà tra 10 minuti: ricordiamo che ci sarà una pausa per le prove di partenza dalle 13 alle 13.20, dopodiché inizierà la seconda sessione fino alle 18
Rivola: "Bel segnale di Aprilia a Jerez, ma niente proclami"
Di Giannantonio 3°: "Non ho scommesso su una modifica, sono stato un pollo"
Di Giannantonio fa mea culpa: 'Sono stato un pollo'Vai al contenuto
Bezzecchi: "GP tribolato, non ero al meglio ma ho dato tutto"
Bagnaia si ritira a metà gara per un problema all'anteriore
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Alex Marquez: "Vittoria importante, nessuno ci avrebbe scommesso"
Marc cade nella gara lunga: "A volte meglio non chiedersi il perché"
Marc Marquez demolisce la sua Ducati: FOTOSEQUENZA e VIDEO della cadutaVai al contenuto
Nella Sprint Race vinta da Marc Marquez è successo di tutto: gli highlights
E Bezzecchi (2°) allunga sugli inseguitori: la classifica
Bezzecchi allunga: il vantaggio su Marquez e gli altri rivali dopo JerezVai al contenuto
Alex Marquez domina la gara lunga: gli highlights
Test ufficiali di Jerez: si parte alle 10
La MotoGP torna in pista a Jerez per una giornata di test ufficiali. Piloti e collaudatori avranno a disposizione 8 ore, dalle 10 alle 18, per provare nuove componenti e aggiornamenti. Una giornata da seguire in tempo reale nel nostro liveblog con foto, video e curiosità; su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso.