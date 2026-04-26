Ritiro per Pecco Bagnaia nel GP di Jerez. Il pilota Ducati è stato costretto a rientrare ai box al 13° giro a causa di un problema tecnico all'anteriore della sua GP26. Dopo la gara il torinese è intervenuto su Sky Sport, parlando anche del lavoro, fondamentale, che sarà chiamato a svolgere nel test di lunedì

Abbiamo fatto un miliardo di ipotesi sul problema che hai avuto. Stiamo cercando di capire se riguarda la gomma, l'impianto frenante, il cerchio... tra queste tre cose almeno una l'abbiamo presa?

"Sì... Il team ci sta lavorando, sta guardando tutto. È chiaro che c'è stato un inconveniente tecnico all'avantreno, però siamo piuttosto sicuri che è un qualcosa che difficilmente potrà risuccedere. Speriamo che si risolva adesso per domani, però sì, a posto".

Ti riporto a prima che succedesse questo problema. Che tipo di sensazioni avevi? Ci ricordiamo che eri in credito con te stesso della risposta che volevi avere da una modifica importante su questa moto...

"Sì infatti fino a lì, a parte la partenza che purtroppo non sono riuscito a staccar bene la frizione e ho perso subito, mi trovavo abbastanza più comodo di ieri. Riuscivo a staccar forte, ho superato diversi piloti e il passo non era così male fino a che questo inconveniente non è andato a peggiorare. Già in partenza non era al massimo, faticavo abbastanza a ridurre velocità e più andavo avanti e peggio è andata fino a che non mi sono dovuto fermare. E quindi mi sono trovato bene, la moto riuscivo a farla girare un po' meglio, anche se il nostro problema rimane quello che se vuoi fare una certa velocità di percorrenza devi andare a forzare tanto il davanti ed è tosta. Però secondo me un piccolo passo in avanti l'abbiamo fatto e domani sicuramente al test lavoreremo parecchio".

C'è qualcosa secondo te, tra quello raccolto e soprattutto tra quello che avrete a disposizione domani, che potrebbe svoltare la tua stagione oppure la vedi un po' più grigia?

"Il team Gresini ha lavorato molto bene in questa pausa, cercheremo di portarci un po' avanti provando le loro soluzioni che sono state fondamentali per la prestazione di Alex che si è trovato estremamente bene da subito, e quindi gioca molto a nostro favore. E poi abbiamo Ducati che ha portato un po' di lavoro sicuramente su un qualcosa che potrà aiutarci".

Nella curva 11-12 ho visto che nella parte veloce entravi bene, ma in uscita usavi molto la gomma posteriore. Questo perché non riuscivi a girarla bene dall'inizio o magari avevi una gomma usata per cui il posteriore scivolava leggermente?

"In realtà no, la gomma era nuova come tutti quanti. Purtroppo il problema generale di quest'anno è quasta inerzia, questa spinta che abbiamo nel momento in cui porti velocità dentro e la moto non riesce a farla girare finché non la forzi tanto. Finché la gomma è nuova è un po' meglio, appena cala la gomma diventa veramente tosta".