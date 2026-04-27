Introduzione

Giornata di test ufficiali per la MotoGP, scesa nuovamente in pista a Jerez dopo il weekend del GP Spagna. Ducati ha provato a fare dei "mix aerodinamici" e ha girato con una carena evoluzione. Diverse novità in casa Aprilia: quella che ha destato più curiosità è sicuramente un sistema di acquisizione dati apparso sul codone della RS-GP di Savadori. Bezzecchi, inoltre, ha provato un nuovo cupolino con due appendici abbastanza pronunciate ai lati del plexiglass pensate come vere e proprie ali. Ktm ha provato un nuovo pacchetto aerodinamico, mentre per Yamaha c'è stato un lavoro a 360 gradi. Nessuna nuova componente, invece, per Honda, che si è concentrata su setup ed elettronica: la casa giapponese, come spiegato da Alberto Puig, sta cercando di trovare un compromesso tra lo sviluppo attuale e quello della prossima stagione, in cui è prevista una "rivoluzione" regolamentare.

I TEMPI DEI TEST DI JEREZ