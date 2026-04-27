Pecco Bagnaia ha parlato a Sky Sport a margine della giornata di test ufficiali a Jerez, nella quale ha provato un nuovo pacchetto aerodinamico portato da Ducati e si è anche confrontato col compagno di box Marc Marquez, come documentato sui social da alcune foto pubblicate dalla casa di Borgo Panigale

Come sono andati i test? Possiamo fare un po' un punto generale della situazione?

"Ci siamo concentrati sul risolvere le problematiche che abbiamo avuto durante il weekend e in parte siamo riusciti a migliorarci un po'. Alla fine riuscivamo nel veloce, che è stato un punto debole il weekend. Curva 7, 4, 11 e 12 eravamo lenti, facevamo fatica ad avere del carico sul davanti. Oggi siamo riusciti a migliorarci un po', quindi positivo, siamo contenti. C'è tanto altro lavoro da fare per riuscire a fermare meglio la moto e riuscire a tenere una linea più corretta nella fase ingresso, però anche lì è stato fatto un passo in avanti e possiamo essere soddisfatti del test. Ovviamente il tempo era quello che era e non abbiamo avuto la possibilità di provare tutte le cose, però su quello che abbiamo provato siamo contenti".

Da una parte c'è l’aspetto aerodinamico per migliorare l'handling, dall’altro invece c'è il fermare la moto, quindi sono state due cose parallele. Dove sei più soddisfatto?

"Dell’aerodinamica. Sul resto c’è tanto lavoro da fare, bisognerà probabilmente iniziare a ragionare un po' fuori dagli schemi a livello di elettronica, perché siamo un po’ fermi, giriamo un po’ intorno. Oggi abbiamo forse trovato una direzione e spero che a Le Mans si possa fare un altro passo".

Ti sei fatto un’idea sulla prestazione Ducati all'inizio di questa stagione, tra virgolette, europea? Anche sulla base del fatto che l’Aprilia è andata forte...

"Beh, è chiaro che Aprilia in questo momento è avanti, ha lavorato tanto. Noi purtroppo non stiamo riuscendo a sfruttare al cento per cento il pacchetto per delle situazioni. Alex Marquez c’è riuscito e bisogna sicuramente cercare di capire cosa hanno trovato. Essendo un pilota ufficiale Ducati, le varie strade che vengono prese, soprattutto in questo momento, verranno prese in considerazione. Ed è stato ottimo che un pilota come Alex, che è molto sensibile, è riuscito a portare la moto insieme a Gresini a vincere e dominare il weekend".