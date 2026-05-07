Marco Bezzecchi, che pista è Le Mans per te e cosa ti aspetti dall'Aprilia qui?

"E' una pista molto bella, che sembra più facile di quello che è in realtà a vederla da fuori: è molto tosta, ci sono tanti dettagli che fanno la differenza. Ci sono delle belle staccatone e quindi bisogna cercare di essere a posto, in frenata soprattutto. Il meteo gioca sempre le sue carte, perché comunque cambia spesso, è freschino e quindi bisogna cercare di riuscire ad adattarsi velocemente. Però in generale è un bellissimo weekend, dove il tifo è fotonico: i francesi sono super appassionati, sono tantissimi e c’è molto calore".

La storia delle prime quattro gare ha detto che sei fenomenale in gara e sei più in difficoltà nella Sprint. C'è un motivo, secondo te?

"Semplicemente ho fatto più errori. In Thailandia e in America ho fatto due scivolate. Quello di Jerez è sicuramente un altro errore, anche se un po' diverso. In ogni caso rimane un errore, perché comunque nel momento che sono caduto dopo il flag-to-flag ero ottavo, quindi qualche punticino l'avrei portato a casa. Non so se avrei potuto finire ottavo, magari mi avrebbero potuto passare o avrei potuto io passare qualcuno. Con i "se" e con i "ma" fai poco. In ogni caso sono stati più errori, quindi bisogna cercare di sistemare quello".

Abbiamo visto la Ducati di nuovo forte con Alex Marquez a Jerez, però voi siete sempre lì. Come li vedi un po' gli equilibri di questo Gran Premio?

"Non lo so, onestamente non è una cosa che guardo tanto. Cerco di concentrarmi più su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Al momento io cerco di fare il meglio che riesco, poi gli altri faranno lo stesso".