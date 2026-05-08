Direi un'ottima Pre-qualifica, conclusa purtroppo con quella scivolata. Fai un po' il bilancio della giornata…

"Devo dire che in realtà quando scivoli perché spingi è sicuramente qualcosa che capisci meglio. Sono contento di poter avere avuto la possibilità di spingere così oggi. È stata una buona giornata, abbiamo lavorato bene da subito. Questa mattina sembrava un disastro a livello di risultato, ma anche quello è stato un turno molto positivo. E oggi pomeriggio da subito siamo riusciti a individuare la direzione da prendere e siamo andati sempre in progressione girando con un ottimo passo. Il time attack è andato bene, senza strafare mai. Purtroppo invece nel secondo volevo arrivare sul 1'29'', avevo fatto un buon T1, niente di speciale, ma lì alla 6 ho forzato un po' di più la percorrenza e l'ho persa. Stiamo ancora lavorando un po' sul farla girare in quella fase lì, però per il resto sono abbastanza contento".

Rispetto alle precedenti quattro piste, ti senti meglio, ti senti più fiducioso, ti senti più dentro la moto?

"Penso che dopo il test di Jerez abbiamo fatto un piccolo passo avanti e oggi qui l'ho sentito, l'ho notato, però è presto per dire qualcosa. Vedremo domani, in più le condizioni così buone per me saranno state solo oggi, quindi sarà importante adattarsi anche a situazioni più critiche".

Tutti molto vicini, secondo te chi sono quelli che hanno un qualcosina in più in questo momento?

"È difficile da dire. Secondo me a livello di ritmo, io, Diggia e Bez siamo quelli un po' più veloci".

"Con la carena nuova mi sono trovato un po' meglio"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Sono contento del feeling che ho avuto. Mi sono steso spingendo e questa è una cosa che dà quasi soddisfazione. In generale è stata una giornata positiva, sono contento. L'anno scorso sono stato in una situazione estremamente difficile per tutta la stagione, immagino che tutti conoscano il potenziale che posso avere. Purtroppo siamo comunque in difficoltà: è difficile capire questa moto, sinceramente. Forse questa volta abbiamo capito qualcosa in più e proverò a usare questa prestazione per migliorare. La pista è molto piatta, ci sta aiutando parecchio. Con la carena nuova mi sono trovato un po' meglio. L'ho distrutta, quindi vediamo... spero che domani ci sia di nuovo. Vorrei averla per domani ma in caso di pioggia comunque non la useremmo".