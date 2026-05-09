GP Francia
Fine
Prove Libere 2
- 1.J. Zarco
- 2.F. Di Giannantonio
- 3.F. Bagnaia
GP Francia
Fine
Prove Libere 2
MotoGP, qualifiche e pole del GP Le Mans in diretta LIVE
Inizia un super sabato a Le Mans, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position con le qualifiche: Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race: emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Bezzecchi: "Non sono ancora a mio agio, devo mettermi a posto"
Bezzecchi: 'Non sono ancora perfettamente a mio agio'Vai al contenuto
Bagnaia: "Ai test abbiamo fatto un passo avanti, oggi l'ho sentito"
Bagnaia cade, Marc prende la bandiera gialla e non si migliora
Bagnaia cade, la bandiera gialla 'frena' anche Marquez: cosa è successoVai al contenuto
Marquez: "Quest'anno non riesco a spingere come al solito"
Marc Marquez in Q1: i 10 piloti qualificati al Q2
Le Mans, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi per ora è fuoriVai al contenuto
Pre-qualifiche a Zarco: i risultati del venerdì
Super sabato a Le Mans: FP2 alle 10.10, qualifiche alle 10.50
Inizia una super giornata a Le Mans, con i piloti che tra qualche minuto (alle 10.10) scenderanno in pista per le FP2. Poco dopo, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position nelle qualifiche.