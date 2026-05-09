Inizia un super sabato a Le Mans, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position con le qualifiche: Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race: emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I 10 QUALIFICATI AL Q2