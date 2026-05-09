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MotoGP, qualifiche e pole del GP Le Mans in diretta LIVE

Inizia un super sabato a Le Mans, con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position con le qualifiche: Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race: emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I 10 QUALIFICATI AL Q2

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Bezzecchi: "Non sono ancora a mio agio, devo mettermi a posto"

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Bagnaia: "Ai test abbiamo fatto un passo avanti, oggi l'ho sentito"

Bagnaia cade, Marc prende la bandiera gialla e non si migliora

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Marquez: "Quest'anno non riesco a spingere come al solito"

Marc Marquez in Q1: i 10 piloti qualificati al Q2

Le Mans, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi per ora è fuori

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Pre-qualifiche a Zarco: i risultati del venerdì

Alle 15 in programma la Sprint Race

Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Super sabato a Le Mans: FP2 alle 10.10, qualifiche alle 10.50

Inizia una super giornata a Le Mans, con i piloti che tra qualche minuto (alle 10.10) scenderanno in pista per le FP2. Poco dopo, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position nelle qualifiche.

GP Francia LIVE su Sky: tra poco le FP2, poi le qualifiche

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