Analizziamo un po' questa giornata che mi sembra molto simile ad altri venerdì: iniziata magari con qualche difficoltà e poi però finita in crescendo…

“È stata tosta perché qui a Le Mans i distacchi sono sempre molto risicati, quindi basta veramente poco per andare da Dio o per andare male. E quindi il primo obiettivo, che era andare in Q2, lo abbiamo centrato. Chiaramente non mi sento ancora perfettamente a mio agio, ma sono riuscito a lavorare un po' sulla mia guida durante il turno di oggi pomeriggio, a migliorare un po' di cose e alla fine fortunatamente mi è venuto fuori un tempo discreto. E quindi dai, adesso sono voglioso di tornare al box per vedere un po' il tutto".

Questa pista a volte ha un po' modificato gli equilibri che ci sono di solito. Secondo te perché?

"Chiaramente è una pista tosta, bene o male con poche possibilità di interpretazione di parecchi punti. Nel senso che ci sono tante curve che, bene o male, c'è un unico modo di farle: o le fai così o non vai. E questo sicuramente rende il tutto ultra-competitivo perché forse c'è meno possibilità di esprimersi con delle linee un po' stravaganti e magari per fare un po' più la differenza. Però allo stesso tempo i piloti sono sempre tutti molto veloci, quindi i distacchi si riducono. Poi comunque il grip della pista è abbastanza buono e nonostante il tempo sia sempre un po' ballerino. Oggi c'è stato bel tempo infatti il grip è stato buono per tutto il pomeriggio e si è visto".

Su cosa vorresti che la tua moto domani migliorasse di più?

"Devo sistemare un po' la guida perché ci sono stati due o tre punti dove, soprattutto in frenata, non sono stato abbastanza preciso. E questo ha un po' condizionato anche il funzionamento corretto della moto perché alla fine fa quello che dici te. E quindi devo sistemarmi un po' e cercare di capire bene come migliorare in queste situazioni. Poi sicuramente cercare di lavorare un po' per la stabilità della moto in generale quando c'è la gomma soft, sempre alla nostra base".