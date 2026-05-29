Marc Marquez è tornato in pista al Mugello dopo il doppio intervento chirurgico (al piede e, soprattutto, alla spalla) a cui si è sottoposto dopo Le Mans. Il campione del mondo in carica ha raccontanto le sue prime sensazioni in moto al termine di un venerdì che l'ha visto centrare (senza patemi) l'accesso diretto al Q2

Sesto tempo nelle Pre-qualifiche, una giornata positiva per te. Ti dovrai confrontare con il tuo stato fisico nella Sprint e nella gara di domenica.

"Sì, queste Pre-qualifiche erano le più importanti per me, perché sapevo che rischiando qui almeno sarei partito 12°, sia nella Sprint che nella gara lunga. Mal che vada partirò lì a metà gruppo, ma vediamo domani come mi sveglio. La cosa più importante per me oggi è che mi sono operato per provare a 'liberare' questo nervo (il nervo radiale, ndr) e non mi ha dato problemi. Per me è stata la cosa più importante. Ovviamente devo avere pazienza perché ancora mi sento male sopra la moto, ma adesso dovrò lavorare più sul muscolo, visto che il nervo per il momento sta lavorando bene".

Per quanto riguarda il grip, sei riuscito a sentire dei cambiamenti rispetto a questa mattina?"

"Sì, questa mattina è stato strano. Non volevo uscire perché la pista era un po' bagnata, per questo ho aspettato al box. Ma oggi pomeriggio il grip era a posto e vediamo. Siamo lontani, il giro secco l'ho fatto più o meno bene, ma nel passo gara siamo a mezzo secondo o più rispetto a quello che che va più forte, che penso sia Bagnaia".

A proposito di grip, abbiamo parlato anche con Bagnaia di queste strisce nere sulla pista su cui si scivola.

"Queste strisce nere non ho capito cosa siano, ma non vanno bene. Non so perché siano lì da un anno all'altro, ma è vero che ti tolgono fiducia perché quando le prendi si chiude il davanti, sono pericolose".