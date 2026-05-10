Caduta e ritiro per Pecco Bagnaia a Le Mans. Il torinese ha avuto un incoveniente tecnico (lo stesso di Jerez, quando qualcosa nell'impianto frenante non aveva funzionato al meglio) che gli ha fatto progressivamente perdere confidenza con l'anteriore fino alla scivolata nel corso del 16° giro mentre era 2°. Di seguito il commento della sua gara a Sky

Quando sei tornato c'era un disappunto evidente, per il dispiacere di dover lasciare una gara dove magari potevi essere realmente protagonista o perché c'era qualcosa in più magari che ti pesava perché la moto non andava come volevi?

"Vorrei parlare più che altro del weekend nel quale finalmente siamo potuti essere veloci dall'inizio, abbiamo lavorato bene, siamo migliorati tanto. Oggi in gara c'eravamo, nonostante stiamo faticando tanto nelle partenze, ero riuscito a riportarmi sotto. Però abbiamo avuto un piccolo inconveniente purtroppo e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull'avantreno cercando di mantenere lo stesso passo. Può succedere e cercheremo di lavorarci. Sappiamo perché sono caduto e quindi il team ci sta assolutamente lavorando, però nessun errore umano e può succedere".

Non l'avevamo percepito. Solo una cosa se ci puoi dire: è lo stesso dell'altra volta o è diverso?

"È lo stesso dell'altra volta".

Un'anomalia che noi abbiamo visto è in partenza. È da lì che magari si è innescato il problema che poi in gara, giro dopo giro, ti ha portato alla caduta o sono due cose completamente slegate?

"No, sono slegate. Alla fine la partenza qui è difficile perché la moto è tutta bassa, c'è un curvone dove non riesci a riportarla su e quando sono arrivato, la ruota davanti quando ha toccato per terra si è innescato un movimento che me lo sono portato avanti fino a che non ho dovuto chiudere il gas perché stava diventando un po' troppo aggressivo e non ho potuto inserire come avrei voluto. Però l'abbiamo recuperata abbastanza fin lì. E questa perdita di confidenza purtroppo è avvenuta negli ultimi sette giri più o meno e purtroppo andava a peggiorarsi fino a che non sono riuscito più a entrare come avrei voluto. Ma appunto, sappiamo perché sono caduto e questo è qualcosa che ci aiuta molto. Metterei più il focus sul fatto che siamo riusciti a essere veloci ed è qualcosa che sicuramente mi brucia molto dentro. Però siamo stati veloci tutto il weekend, abbiamo fatto la pole. Oggi c'eravamo, eravamo all'inizio dietro a Bez, ma ce l'avevamo, riuscivo a gestire abbastanza bene il tutto e purtroppo è successo quello che è successo".

Vedo molto di positivo in questo weekend e spero risolvano questa cosa. Forse sembra la stessa cosa di Di Giannantonio, la butto là, non lo so...

"Non lo so, onestamente non lo so. Però piena fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti e sono sicuro che arriveremo a Barcellona settimana prossima avendo fatto un bel passo in avanti dai test e spero che riusciremo a farne un ulteriore per metterci proprio al pari o meglio di Aprilia".