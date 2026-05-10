Bagnaia, oggi caduta e ritiro nel GP Francia a Le Mans. FOTO-VIDEO
Scivolata per Pecco Bagnaia nel corso del GP di Francia a Le Mans. Il pilota Ducati, nel corso del 16° giro e mentre si trovava in 2° posizione, ha perso l'anteriore della sua GP26 nella chicane della 3-4 ed è stato costretto a ritirarsi. "Abbiamo avuto un piccolo inconveniente e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull'anteriore. Nessun errore umano e può succedere: è lo stesso problema dell'altra volta", ha commentato su Sky riferendosi al ritiro di Jerez
- Bagnaia dopo il GP: "Oggi in gara c'eravamo. Però abbiamo avuto un piccolo inconveniente e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull'avantreno cercando di mantenere lo stesso passo. Sappiamo perché sono caduto, il team ci sta lavorando. Se è lo stesso problema dell'altra volta? Sì". Il riferimento è al ritiro di Jerez di due settimane fa per un problema all'impianto frenante