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Bagnaia, oggi caduta e ritiro nel GP Francia a Le Mans. FOTO-VIDEO

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Scivolata per Pecco Bagnaia nel corso del GP di Francia a Le Mans. Il pilota Ducati, nel corso del 16° giro e mentre si trovava in 2° posizione, ha perso l'anteriore della sua GP26 nella chicane della 3-4 ed è stato costretto a ritirarsi. "Abbiamo avuto un piccolo inconveniente e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull'anteriore. Nessun errore umano e può succedere: è lo stesso problema dell'altra volta", ha commentato su Sky riferendosi al ritiro di Jerez

IL VIDEO DELLA CADUTA - L'INTERVISTA

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