Volevamo che ci raccontassi un po' la giornata perché ti abbiamo visto non tanto allineato con il setting.

"Sì, qui si sa benissimo la carenza di grip che c'è. Ho faticato tanto a sfruttarlo, più che altro a cercare di capire dove trovarlo. Abbiamo fatto delle modifiche che non sono andate proprio nella direzione che avremmo sperato e quindi ho faticato un po' di più. Più che altro con le gomme usate riesco a essere quasi più veloce che con le gomme nuove, riesco a essere più costante. E quindi questo è un dato abbastanza importante che magari riesce a farci capire dove arrivare col setup. E nell'ultimo run in cui sono entrato in pista, mi sono trovato un po' meglio, sono riuscito a essere un po' più veloce, ho tirato giù un po' il tempo e non è stato abbastanza. Siamo tutti estremamente vicini e quindi non si poteva pensare di entrare in Q2 dopo un turno del genere, però in generale un piccolo passo in avanti l'abbiamo fatto, bisogna solo riuscire a essere più veloci con la gomma nuova".

Senti la moto che non ti dà confidenza sull'anteriore oppure generalmente un po' instabile quando il grip è scarso?

"Mi manca veramente tanto tanto grip dietro. A Jerez anche era così. A Le Mans fortunatamente c'è un po' più di grip nella pista e quindi riuscivo a risentirne meno, però è un po' una costante che ho quest'anno. Ci stiamo lavorando, adesso i tecnici andavano in riunione e cercheranno di trovare una soluzione. Io guidando ho provato diverse soluzioni e qualcosa ha funzionato, quindi sicuramente un mix di cose che possono farci migliorare".

L'ultima cosa che ti volevo chiedere era la cover del forcellone. A un certo punto l'ho vista, poi non l'ho vista più, mettevano del nastro d'alluminio… Volevo capire cosa fosse successo.

"È una nuova appendice che non so come si chiami... ancora non lo so qual è il nome. Però i nostri nomi di solito sono un po' particolari. È un qualcosa che ci aiuta a far sì che il dietro stia un po' più a contatto in frenata".