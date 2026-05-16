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MotoGP, Sprint Barcellona: vince Alex Marquez. 2° Acosta, 3° Di Giannantonio

Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Il pilota di casa trionfa davanti ad Acosta e Di Giannantonio. 4° Raul Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. 9° Bezzecchi. Scivolato Martin, out anche Binder, Mir e Vinales. Nella classifica del mondiale Bezzecchi guadagna un solo punto sul compagno di squadra Martin: ora è a +2. Domenica alle 14 la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA

in evidenza

Sprint Race: 1° A. Marquez 2° Acosta 3° Diggia

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Rivivi la Sprint Race con i nostri HIGHLIGHTS

Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (canale 208) oltreché su skysport.it per il post Sprint con interviste e approfondimenti. Nello studio di Vera Spadini ci sarà un ospite d'eccezione, Valentino Rossi. La MotoGP torna domenica mattina per il warm up alle 9.35, poi il gran finale con la gara alle 14

Bezzecchi guadagna 1 punto su Martin: la classifica

MotoGP, la CLASSIFICA dopo il 9° posto di Bezzecchi e la caduta di Martin

MotoGP, la CLASSIFICA dopo il 9° posto di Bezzecchi e la caduta di Martin

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L'ultimo giro della Sprint di Barcellona. VIDEO

Alex Marquez vince la Sprint (i numeri di Michele Merlino)

  • 6^ vittoria Sprint, la prima da Valencia anno scorso.
  • Ha vinto tutte le sue 6 Sprint senza partire dalla pole.
  • 18^ medaglia Sprint.
  • DUCATI: 55^ vittoria Sprint, la 3^ quest’anno dopo Goiania e Jerez con MARC Marquez.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

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bandiera a scacchi!

Alex Marquez fa il padrone di casa a Barcellona e vince la Sprint Race del GP Catalunya davanti al poleman Acosta e a Fabio Di Giannantonio. 4° Raul Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. 7° Morbidelli, 8° Ogura e 9° Bezzecchi, che resta leader in virtù della caduta di Martin

ULTIMO GIRO AL MONTMELO'!

Bezzecchi in difficoltà, ha subito un doppio sorpasso da Morbidelli e Bastianini!

2 giri alla fine

Acosta è in rimonta su Alex Marquez! E intanto Diggia passa Raul Fernandez per la terza posizione! Tutto ancora aperto...

3 giri alla fine

Acosta ha passato Raul Fernandez e si è ripreso la seconda posizione, davanti allunga un pochino Alex Marquez. Diggia 4°, poi Zarco, Bagnaia e Bezzecchi

Il VIDEO della caduta di Martin

4 giri alla fine

Bagnaia ha passato Bezzecchi e si è preso la sesta posizione. Davanti Alex Marquez ha 4 decimi da gestire su Raul Fernandez

La situazione a 5 giri dalla fine

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ritiro

Vinales rientra in pit lane e si ritira, forse un problema tecnico

6 giri alla fine

Alex Marquez con 3 decimi su Raul Fernandez, che nel frattempo ha passato Acosta. Poi Diggia, Zarco, Bezzecchi e Bagnaia

Il VIDEO della partenza con l'incidente Mir-Binder

9 giri alla fine

Alex Marquez ha passato Acosta, poi Raul Fernandez, Zarco, Diggia, Bezzecchi e Bagnaia

bandiera gialla!

CADE JORGE MARTIN! Pilota ok, prova a riprendere la corsa ma ha la moto bloccata nella ghiaia

La situazione a 10 giri dalla fine

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Bagarre tra Raul Fernandez e Martin, alla fine ne approfitta anche Diggia. Martinator scivola in sesta posizione

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11 giri alla fine

Alex Marquez si libera di Zarco e sale in seconda posizione. Martin super, è già 4°. Bezzecchi 8° davanti a Bagnaia

La partenza

Acosta resta al comando, poi Zarco e Alex Marquez. Incidente in prima curva tra Mir e Binder entrambi out

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DI BARCELLONA!

Via al giro di ricognizione

Safety car in pista, tra poco si accenderanno i motori a Barcellona

La griglia di partenza della Sprint di Barcellona

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Moto in griglia, tra poco si parte: i piloti dovranno disputare 12 giri al Montmelo'

Moto in pista per il giro di schieramento

Beirer: "Ora la priorità è tenere Bastianini e Vinales"

Tech3 resta con Ktm: ufficiale il rinnovo

MotoGP, Tech3 resta con Ktm: ufficiale il rinnovo

MotoGP, Tech3 resta con Ktm: ufficiale il rinnovo

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Per la prima volta quest’anno, e da Sepang anno scorso (14°), Bezzecchi non sarà presente nei primi 4 posti in griglia

Bagnaia ha mancato la top-10 in qualifica qui in quasi la metà dei suoi GP in top-class, 4 su 9:

13° nel ’19, 14° nel ’20, 21° l’anno scorso, 13° quest’anno. Per contro fu il poleman due volte: nel ’23 e nel GP di Barcellona del ’24.

La griglia di partenza di Barcellona

MotoGP, la griglia di partenza di Barcellona

MotoGP, la griglia di partenza di Barcellona

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Acosta in pole (i numeri di Michele Merlino)

  • 2^ pole in top-class dopo Motegi ’24: un’attesa di 588 giorni.
  • 7^ prima fila in Carriera (2^ quest'anno), 22^ prima fila in tutte le classi.
  • KTM: 5^ pole in top-class, stesso digiuno di Acosta
  • E’ la prima pole KTM in questo circuito. Vinsero il GP qui nel ’21 con Oliveira

Le prime parole di Acosta dopo la pole

Una caduta rovina le qualifiche di Bez: FOTO-VIDEO

Bezzecchi, la FOTOSEQUENZA della caduta e la posizione in griglia a Barcellona

Bezzecchi, la FOTOSEQUENZA della caduta e la posizione in griglia a Barcellona

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Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia costretti alla rimonta: partiranno rispettivamente 9°, 12° e 13°

In pole c'è Pedro Acosta, che ha preceduto un super Morbidelli (vera rivelazione delle qualifiche) e Alex Marquez

Ben ritrovati da Barcellona, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW