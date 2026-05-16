MotoGP, Sprint Barcellona: vince Alex Marquez. 2° Acosta, 3° Di Giannantonio
Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Il pilota di casa trionfa davanti ad Acosta e Di Giannantonio. 4° Raul Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. 9° Bezzecchi. Scivolato Martin, out anche Binder, Mir e Vinales. Nella classifica del mondiale Bezzecchi guadagna un solo punto sul compagno di squadra Martin: ora è a +2. Domenica alle 14 la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Rivivi la Sprint Race con i nostri HIGHLIGHTS
Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (canale 208) oltreché su skysport.it per il post Sprint con interviste e approfondimenti. Nello studio di Vera Spadini ci sarà un ospite d'eccezione, Valentino Rossi. La MotoGP torna domenica mattina per il warm up alle 9.35, poi il gran finale con la gara alle 14
Bezzecchi guadagna 1 punto su Martin: la classifica
MotoGP, la CLASSIFICA dopo il 9° posto di Bezzecchi e la caduta di MartinVai al contenuto
L'ultimo giro della Sprint di Barcellona. VIDEO
Alex Marquez vince la Sprint (i numeri di Michele Merlino)
- 6^ vittoria Sprint, la prima da Valencia anno scorso.
- Ha vinto tutte le sue 6 Sprint senza partire dalla pole.
- 18^ medaglia Sprint.
- DUCATI: 55^ vittoria Sprint, la 3^ quest’anno dopo Goiania e Jerez con MARC Marquez.
L'ordine d'arrivo della Sprint Race
Alex Marquez fa il padrone di casa a Barcellona e vince la Sprint Race del GP Catalunya davanti al poleman Acosta e a Fabio Di Giannantonio. 4° Raul Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. 7° Morbidelli, 8° Ogura e 9° Bezzecchi, che resta leader in virtù della caduta di Martin
ULTIMO GIRO AL MONTMELO'!
Bezzecchi in difficoltà, ha subito un doppio sorpasso da Morbidelli e Bastianini!
2 giri alla fine
Acosta è in rimonta su Alex Marquez! E intanto Diggia passa Raul Fernandez per la terza posizione! Tutto ancora aperto...
3 giri alla fine
Acosta ha passato Raul Fernandez e si è ripreso la seconda posizione, davanti allunga un pochino Alex Marquez. Diggia 4°, poi Zarco, Bagnaia e Bezzecchi
Il VIDEO della caduta di Martin
4 giri alla fine
Bagnaia ha passato Bezzecchi e si è preso la sesta posizione. Davanti Alex Marquez ha 4 decimi da gestire su Raul Fernandez
La situazione a 5 giri dalla fine
Vinales rientra in pit lane e si ritira, forse un problema tecnico
6 giri alla fine
Alex Marquez con 3 decimi su Raul Fernandez, che nel frattempo ha passato Acosta. Poi Diggia, Zarco, Bezzecchi e Bagnaia
Il VIDEO della partenza con l'incidente Mir-Binder
9 giri alla fine
Alex Marquez ha passato Acosta, poi Raul Fernandez, Zarco, Diggia, Bezzecchi e Bagnaia
CADE JORGE MARTIN! Pilota ok, prova a riprendere la corsa ma ha la moto bloccata nella ghiaia
La situazione a 10 giri dalla fine
Bagarre tra Raul Fernandez e Martin, alla fine ne approfitta anche Diggia. Martinator scivola in sesta posizione
11 giri alla fine
Alex Marquez si libera di Zarco e sale in seconda posizione. Martin super, è già 4°. Bezzecchi 8° davanti a Bagnaia
La partenza
Acosta resta al comando, poi Zarco e Alex Marquez. Incidente in prima curva tra Mir e Binder entrambi out
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DI BARCELLONA!
Via al giro di ricognizione
Safety car in pista, tra poco si accenderanno i motori a Barcellona
La griglia di partenza della Sprint di Barcellona
Moto in griglia, tra poco si parte: i piloti dovranno disputare 12 giri al Montmelo'
Moto in pista per il giro di schieramento
Beirer: "Ora la priorità è tenere Bastianini e Vinales"
Tech3 resta con Ktm: ufficiale il rinnovo
MotoGP, Tech3 resta con Ktm: ufficiale il rinnovoVai al contenuto
Per la prima volta quest’anno, e da Sepang anno scorso (14°), Bezzecchi non sarà presente nei primi 4 posti in griglia
Bagnaia ha mancato la top-10 in qualifica qui in quasi la metà dei suoi GP in top-class, 4 su 9:
13° nel ’19, 14° nel ’20, 21° l’anno scorso, 13° quest’anno. Per contro fu il poleman due volte: nel ’23 e nel GP di Barcellona del ’24.
Acosta in pole (i numeri di Michele Merlino)
- 2^ pole in top-class dopo Motegi ’24: un’attesa di 588 giorni.
- 7^ prima fila in Carriera (2^ quest'anno), 22^ prima fila in tutte le classi.
- KTM: 5^ pole in top-class, stesso digiuno di Acosta
- E’ la prima pole KTM in questo circuito. Vinsero il GP qui nel ’21 con Oliveira
Le prime parole di Acosta dopo la pole
Una caduta rovina le qualifiche di Bez: FOTO-VIDEO
Bezzecchi, la FOTOSEQUENZA della caduta e la posizione in griglia a BarcellonaVai al contenuto
Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia costretti alla rimonta: partiranno rispettivamente 9°, 12° e 13°
In pole c'è Pedro Acosta, che ha preceduto un super Morbidelli (vera rivelazione delle qualifiche) e Alex Marquez
Ben ritrovati da Barcellona, dove alle 15 è in programma la Sprint Race del GP Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW