Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Il pilota di casa trionfa davanti ad Acosta e Di Giannantonio. 4° Raul Fernandez, poi Zarco e Bagnaia. 9° Bezzecchi. Scivolato Martin, out anche Binder, Mir e Vinales. Nella classifica del mondiale Bezzecchi guadagna un solo punto sul compagno di squadra Martin: ora è a +2. Domenica alle 14 la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA