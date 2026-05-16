Ospite in studio su Sky Sport dopo la Sprint Race di Barcellona, Valentino Rossi ha parlato così di Pecco Bagnaia: "Ha un attaggamento molto buono quest'anno, sta dando veramente il massimo. I frutti si vedono, perché a Le Mans ha fatto un ottimo weekend. La stagione è ancora lunga e probabilmente l'anno prossimo non correrà più in Ducati. Mi piacerebbe che anche in Ducati si impegnassero come si impegna Pecco per cercare di tornare davanti. Come in un matrimonio in cui ci si è tanto amati, quando succedono cose brutte come l'anno scorso e non arrivano i risultati, ci sono state delle dichiarazioni di Pecco... vedo che gli animi si sono un po' raffreddati. Però lui ci sta provando e spero che anche tutti in Ducati ci provino, perché il potenziale per tornare a vincere secondo me c'è".

Cosa ne pensi di queste belle parole di Valentino?

"Intanto prima di tutto è stato fighissimo rivedere prima l'ultimo giro di Barcellona, quel sorpasso alla fine è stato fantastico, pelle d'oca, bellissimo. È un approccio che secondo me l'anno scorso ho sbagliato. Pensavo di dar tutto e invece quest'anno secondo me sto dando tutto, un po' di più. Almeno, ci sto provando in tutto quello che faccio e secondo me siamo partiti in difficoltà perché questa moto comunque è da capire. Più che altro sembra che non abbiamo un buon setup di base che funzioni estremamente bene dappertutto, tipo Diggia è riuscito a trovarlo perché in ogni situazione è sempre davanti. Noi invece stiamo faticando un po' di più. Però anche oggi qui siamo riusciti a fare un altro passettino ed è importante. Non era facile perché qua comunque il consumo delle gomme è impegnativo e siamo riusciti ad arrivare a fine della Sprint con un buon ritmo e quindi è positivo. Noi a casa ci stiamo provando in tutti i modi e continueremo così, perché secondo me il nostro potenziale è più alto di questo e insieme si può vincere di nuovo".

Secondo noi con la Sprint di oggi hai un po' rovesciato la faccia del tuo weekend. È così o no? Cioè effettivamente hai avuto delle sensazioni migliori rispetto alle difficoltà che ti abbiamo visto affrontare da ieri mattina?

"Una costante di questo weekend, ovviamente siamo andati in progressione, ma con le gomme usate riesco ad essere abbastanza veloce, non perdo tanto quanto gli altri, perché a me manca proprio il grip iniziale. Anche oggi in gara vedi i tempi dei primi che fanno 39.2 i primi giri, io non è che non voglio farli, è che non riesco perché quando vado in trazione mi manca quella fase di spinta iniziale e non riesco a essere performante quanto vorrei. Ci sono tre curve dove perdo tutto il distacco, che sono la 5, la 9 e la 14, e stiamo lavorando tanto per riuscire a guadagnare o farle come gli altri piloti Ducati. Abbiamo già migliorato la 3 e la 4, quindi la strada è quella giusta e bisogna continuare così".

Penso che domani la seconda metà gara possa essere una tua parte forte. Lo pensi anche tu? Cioè se oggi la gara fosse stata più lunga saresti venuto su ancora?

"Sì, il mio punto a favore, che è sempre stato un po' un punto a favore, è che riesco a stressare un po' meno la gomma davanti però riesco comunque a farla girare bene. In questa pista aiuta tanto. Il consumo della gomma dietro va molto di pari passo a quanto devi spingere, soprattutto all'inizio. Però appunto, se riesco a rimaner calmo i primi giri, ovviamente superando, secondo me nella seconda parte di gara possiamo essere veloci. Non so se può bastare per una top 5, ma l'obiettivo è quello di venire su e continuare a fare il lavoro che stiamo facendo perché prima o poi arriverà. A Le Mans per me è stato più il fattore della partenza che non mi ha permesso di essere lì da subito, però stiamo lavorando tanto e appunto torneremo a essere lì".