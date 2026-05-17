Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Catalunya
Fine
Gara Sprint
A. MarquezA. MAR
1°
P. AcostaP. ACO
2°
F. Di GiannantonioF. DGI
3°
GP Catalunya
Fine
Sprint Race
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Gran Premio
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Barcellona

Gran finale a Barcellona, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Pedro Acosta scatterà dalla pole davanti a Morbidelli e ad Alex Marquez, vincitore della Sprint Race. Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio dalla seconda fila. Chiamati alla rimonta Martin, Bezzecchi e Bagnaia che scatteranno rispettivamente 9°, 12° e 13°. Attenzione alle nuvole minacciose sopra il circuito: non è escluso che possa piovere

LA GRIGLIA DI PARTENZA

in evidenza

GP Catalunya: la gara LIVE su Sky e NOW dalle 14

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il GP di Catalogna su Sky o in streaming su NOW
SCREEN
LIVE

Bagnaia 6°: "Prima sbagliavo approccio, ora sto dando di più"

Bagnaia: 'L'anno scorso ho sbagliato approccio, quest'anno sto dando tutto'

Bagnaia: 'L'anno scorso ho sbagliato approccio, quest'anno sto dando tutto'

Vai al contenuto

Alex Marquez: "Contento per la vittoria, ma non al 100%"

Bezzecchi 9°: "Non mi sono mai sentito veramente bene"

Bezzecchi: 'Oggi non mi sono mai sentito veramente bene'

Bezzecchi: 'Oggi non mi sono mai sentito veramente bene'

Vai al contenuto

Martin cade e si ritira al terzo giro della Sprint: il video

Bezzecchi guadagna un punto su Martin: la classifica

MotoGP, la CLASSIFICA dopo il 9° posto di Bezzecchi e la caduta di Martin

MotoGP, la CLASSIFICA dopo il 9° posto di Bezzecchi e la caduta di Martin

Vai al contenuto

Alex Marquez vince la Sprint Race: gli highlights

Martin, Bezzecchi e Bagnaia costretti alla rimonta: la griglia di partenza

MotoGP, la griglia di partenza di Barcellona

MotoGP, la griglia di partenza di Barcellona

Vai al contenuto

Acosta il più veloce nelle qualifiche: gli highlights

Attenzione alle nuvole, minacciose sopra il cielo di Barcellona già prima del via della Moto2. Non è escluso che possa piovere al Montmelo' nei prossimi minuti...

screen

Ultimo atto a Barcellona: alle 14 la gara LIVE su Sky Sport

Gran finale a Barcellona, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Intanto è in corso la gara della Moto2. In Moto3 trionfo del solito Quiles