GP Catalunya
Fine
Gara Sprint
A. MarquezA. MAR
1°
P. AcostaP. ACO
2°
F. Di GiannantonioF. DGI
3°
GP Catalunya
Fine
Sprint Race
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Barcellona
Gran finale a Barcellona, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Pedro Acosta scatterà dalla pole davanti a Morbidelli e ad Alex Marquez, vincitore della Sprint Race. Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio dalla seconda fila. Chiamati alla rimonta Martin, Bezzecchi e Bagnaia che scatteranno rispettivamente 9°, 12° e 13°. Attenzione alle nuvole minacciose sopra il circuito: non è escluso che possa piovere
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Attenzione alle nuvole, minacciose sopra il cielo di Barcellona già prima del via della Moto2. Non è escluso che possa piovere al Montmelo' nei prossimi minuti...