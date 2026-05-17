Gran finale a Barcellona, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Pedro Acosta scatterà dalla pole davanti a Morbidelli e ad Alex Marquez, vincitore della Sprint Race. Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio dalla seconda fila. Chiamati alla rimonta Martin, Bezzecchi e Bagnaia che scatteranno rispettivamente 9°, 12° e 13°. Attenzione alle nuvole minacciose sopra il circuito: non è escluso che possa piovere

LA GRIGLIA DI PARTENZA