MotoGP, gli highlights della Sprint di Barcellona

Nella giornata di Alex Marquez e Pedro Acosta, i favoriti alla vigilia e primi nell’ordine sul traguardo della gara breve a Barcellona, le Aprilia hanno fatto un passo indietro: Martin è caduto per la quarta volta in due giorni (eppure era scattato bene recuperando quattro posizioni al primo giro), Bezzecchi è invece crollato nel finale, perdendo tre posizioni, per poi chiudere al nono posto. Il derby di Noale resta quindi aperto, Marco resta al comando della classifica, guadagna un punto sul compagno di squadra (attardato di due lunghezze) e rimanda il confronto a domenica nella gara lunga. La migliore Aprilia al traguardo è risultata quella di Raul Fernandez che ha lottato per il podio fino a tre giri dalla fine.

Di Giannantonio sul podio, Bagnaia chiude 6°

La Ducati può dirsi soddisfatta per il successo del pilota di Gresini e il terzo posto di Fabio D Giannantonio, fin qui il più costante in campionato ("purtroppo ho sbagliato la qualifica, perché avrei potuto fare anche meglio in gara"). Bagnaia ha fatto un piccolo passo avanti, rimediando in parte a una brutta qualifica: da 13° a 6°, dopo aver superato anche il suo futuro compagno di squadra, Bezzecchi. Franco Morbidelli non è invece riuscito a capitalizzare il secondo posto in griglia, ha perso subito posizioni al via e ha chiuso al settimo posto. Buona prestazione di Zarco, che ha saputo difendere il quinto posto conquistato in qualifica, mentre Quartararo che scattava dalla terza fina è scivolato indietro, al tredicesimo posto.