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MotoGP, test a Barcellona: risultati e tempi in diretta LIVE

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Federico Parodi

Dopo il difficile GP Catalunya, funestato da due bruttissimi incidenti e poi vinto da Di Giannantonio, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test ufficiali. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Assenti Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez. Qui nel liveblog tempi, video e news dal paddock. Su Sky Sport 24 collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso dalle 12

 INCIDENTI: A. MARQUEZ - ZARCO

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Test ufficiali di Barcellona, alle 10 il semaforo verde

Giornata di test ufficiali per la MotoGP, che dalle 10 alle 18 tornerà in pista a Barcellona. Nel nostro liveblog tutti i tempi e le novità minuto per minuto; appuntamento da seguire anche su Sky Sport 24 con i collegamenti di Sandro Donato Grosso e con Reparto Corse

Test Barcellona LIVE dalle 10

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