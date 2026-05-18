Dopo il difficile GP Catalunya, funestato da due bruttissimi incidenti e poi vinto da Di Giannantonio, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test ufficiali. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Assenti Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez. Qui nel liveblog tempi, video e news dal paddock. Su Sky Sport 24 collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso dalle 12

INCIDENTI: A. MARQUEZ - ZARCO