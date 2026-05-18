MotoGP, test a Barcellona: risultati e tempi in diretta LIVE
Dopo il difficile GP Catalunya, funestato da due bruttissimi incidenti e poi vinto da Di Giannantonio, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test ufficiali. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Assenti Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez. Qui nel liveblog tempi, video e news dal paddock. Su Sky Sport 24 collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso dalle 12
INCIDENTI: A. MARQUEZ - ZARCO
Rivola: "Ripartenze? Alcune regole da rivedere"
Bezzecchi: "Weekend complicato, portiamo a casa il massimo"
Bezzecchi: 'Weekend complicato, portiamo a casa il massimo'Vai al contenuto
Raul Fernandez stende Martin: il video dell'episodio
In ospedale anche Zarco: legamenti ginocchio ko
Zarco aggiorna dall'ospedale sulle sue condizioni: le prime news dopo l'incidenteVai al contenuto
Paura per Alex Marquez, frattura della clavicola: "Sono in buone mani"
Le prime parole di Alex Marquez dopo il pauroso incidente di BarcellonaVai al contenuto
Martin cade, Bezzecchi allunga: la classifica
MotoGP, la CLASSIFICA dopo il GP di BarcellonaVai al contenuto
Di Giannantonio vince una gara maledetta. Mir penalizzato, Bagnaia 3°: gli highlights
Test ufficiali di Barcellona, alle 10 il semaforo verde
Giornata di test ufficiali per la MotoGP, che dalle 10 alle 18 tornerà in pista a Barcellona. Nel nostro liveblog tutti i tempi e le novità minuto per minuto; appuntamento da seguire anche su Sky Sport 24 con i collegamenti di Sandro Donato Grosso e con Reparto Corse