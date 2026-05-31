Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello: il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel GP d'Italia. Sul podio anche l'altra RS-GP di Martin e la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti: ora è a +17 su Martin e +39 su Di Giannantonio. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

Emozione e commozione. L’abbraccio del pubblico, immenso e colorato, festoso e rumoroso del Mugello. Le lacrime sotto il casco, appena tagliato il traguardo, coronando quel sogno che inseguiva da bambino. Al Mugello Marco Bezzecchi veniva con la famiglia, attaccato alle reti del circuito per ammirare le imprese dei suoi idoli. "Il ricordo più bello? La vittoria di Rossi nel 2004", aveva detto alla vigilia. Aggiungendo: "Vincere qui sarebbe un sogno". Poi, rivolto alla telecamera e al pubblico che lo ha seguito da casa, dopo la vittoria: "Grazie di cuore, oggi c’abbiamo dato". Lo voleva e se l’è preso questo quarto successo di stagione, che lo conferma leader della classifica con 17 punti di vantaggio. C’è riuscito battendo l’amico e prossimo compagno di squadra, Bagnaia, che ha resistito al comando per metà gara, per poi cedere anche a Martin.

Doppietta Aprilia a casa Ducati, Bagnaia si aggrappa al podio

Doppietta Aprilia sul circuito targato Ducati, che qui ha fatto bottino pieno nei quattro anni precedenti, ma che il vento fosse cambiato s’era capito fin da sabato, con la tripletta targata Noale nella gara Sprint. Onore a Bagnaia, che ha resistito finché ha potuto, dopo un’ottima partenza, e ha poi abbracciato Marco anche nel retro podio ("Ma ti rendi conto di che cosa hai fatto? hai vinto al Mugello", gli ha sussurrato). Ma oggi sul podio poteva finire anche Ogura che all’ultimo giro ha acciuffato il pilota della Ducati, attaccandolo all’ultima curva, buon per Pecco esserne uscito più veloce. Bravo anche l’acciaccato Marquez a resistere, finché ha potuto, nel confronto (anche questa un’appetitosa anticipazione del prossimo anno) a suon di staccate durissime, con il futuro compagno di squadra Acosta. Ma entrambe hanno dovuto cedere a Ogura e Di Giannantonio.