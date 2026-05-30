Jorge Martin accorcia in classifica dopo la Sprint del Mugello. Lo spagnolo, secondo al traguardo, ha recuperato 3 punti sul suo compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, che ha chiuso quarto. Di Giannantonio resta terzo a 25 punti dalla vetta, Acosta quarto a -55. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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