Jorge Martin accorcia in classifica dopo la Sprint del Mugello. Lo spagnolo, secondo al traguardo, ha recuperato 3 punti sul suo compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, che ha chiuso quarto. Di Giannantonio resta terzo a 25 punti dalla vetta, Acosta quarto a -55. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE