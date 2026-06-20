MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Brno

Ai Ogura l’ha rifatto: dopo le Pre-qualifiche il pilota giapponese di Aprilia Trackhouse ritocca il suo record della pista a Brno e si prende la pole position in 1:51.139. In prima fila anche Di Giannantonio e Bagnaia, mentre Bezzecchi scatterà dalla seconda fila davanti a Marc Marquez. Solo decimo Jorge Martin, che domenica avrà anche i due long lap penalty da scontare per l’incidente al via del GP Ungheria. Alle 15 c’è la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, gara lunga domenica alle 14

Un tempo su cui nessuno avrebbe scommesso (1:51.139), nuovo record assoluto, ben due secondi in meno del record in gara, segnato da Marc Marquez l’anno scorso. L’ha firmato in qualifica un pilota giapponese, Ai Ogura, al secondo anno in MotoGP. "Non stupitevi di lui – aveva sottolineato venerdì Davie Brivio, team manager in uscita da Aprilia Trackhouse –, Ogura è davvero molto forte". A 25 anni e 4 mesi è anche il più giovane nipponico a firmare una pole position; il primato prima di lui apparteneva al compianto Daijiro Kato, morto nel 2003.

In prima fila anche Di Giannantonio e Bagnaia

A chiudere la prima fila ci sono Fabio Di Giannantonio, e Pecco Bagnaia, entrambi su Ducati. Se il primo si conferma sempre veloce, il secondo firma la migliore qualifica da inizio stagione: soddisfatto, ma con qualche riserva. "Stamattina faticavo in prova e sono tornato indietro nella messa a punto – ha spiegato -, siamo più vicini all’Aprilia, ma per la gara servirà qualcosa di diverso". La maggiore scorrevolezza del tracciato di Brno, riasfaltato di recente, sembra comunque venirgli incontro.

Bezzecchi davanti a Marquez, Martin costretto alla rimonta

Marco Bezzecchi, arrivato col secondo miglior tempo del venerdì, apre la seconda fila con il quarto tempo, davanti a Marc Marquez che ha dovuto rilanciarsi nel finale, dopo essersi visto cancellare il primo giro per 'track limit'. La seconda sorpresa di giornata è il sesto tempo di Diogo Moreira, debuttante in MotoGP, oltretutto in sella a una Honda non certo al livello di Ducati e Aprilia. Il brasiliano si è tenuto dietro Raul Fernandez, in buona forma, e Pedro Acosta, che sperava di partire più avanti con l’idea di puntare al gradino più alto del podio. Morbidelli, superato lo scoglio della Q1, s’è piazzato al nono posto in griglia, davanti a Jorge Martin che domenica dovrà scontare un doppio long lap per l’incidente provocato al via della gara in Ungheria.