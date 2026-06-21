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MotoGP, GP Brno (Repubblica Ceca): i video highlights della gara

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Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Marc Marquez trionfa a Brno, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo il Balaton: lo spagnolo, al 101° successo in tutte le classi (il 75° in MotoGP), precede un grande Ai Ogura sull'Aprilia del team Trackhouse e Pecco Bagnaia, leader della corsa nella prima metà di gara prima del calo nel finale. 4° Di Giannantonio, 9° Jorge Martin: lo spagnolo di Aprilia, penalizzato dai due long lap da scontare, rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a -8 in classifica. Più vicino alla vetta anche Marquez, ora a -40. MotoGP già in pista il prossimo weekend ad Assen per il GP d'Olanda

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA

Se Marc Marquez aveva un dubbio sulla tenuta e sulla sua resistenza in una gara di 21 giri, Brno ha spazzato via ogni perplessità. Lo spagnolo sembra rimesso a nuovo, anche se lui dirà che no, non è così. Ma la vittoria in Repubblica Ceca, ottenuta con un ritmo impressionate, dice tutt’altro, quanto meno che sul piano mentale e agonistico il campione del mondo non ha perso un briciolo della sua forza. "Ho stretto i denti alla fine, gli ultimi sei giri sono stati i più lunghi dell’anno". Ha detto. E poi: "Sapete che non mollo mai".

Classifica: Marquez e Martin si avvicinano a Bezzecchi

La possibilità di avvicinare in campionato Bezzecchi, rimasto al box per la squalifica comminatagli nel dopo gara di sabato, deve avergli dato un’extra motivazione. Da 102 punti di svantaggio, registrati dopo il Mugello, si è arrivati ai 40 di oggi; la difesa del titolo è più che una possibilità. E anche per Martin, staccato di soli 8 punti grazie al nono posto in gara, la rimonta sul compagno di squadra sembra a un passo.

Bagnaia al 4° podio consecutivo nelle gare lunghe

La Ducati sembra aver ritrovato fiducia nelle ultime due gare, complice gli errori dei piloti Aprilia; dopo la doppietta in Ungheria di Marc Marquez, è arrivato a ruota il podio fotocopia di Brno (Marquez primo, Bagnaia terzo nella gara lunga), preceduto dal successo di Pecco nella Sprint di sabato. Al netto delle colpe altrui, questi risultati danno morale. Bagnaia, soprattutto, è al quarto podio consecutivo in gara lunga. Non è ancora del tutto a posto a livello di guida, ma qualcosa è cambiato nella sua prospettiva di campionato. In casa Aprilia, c’è invece da ricostruire il clima che fin qui l’ha tenuta al vertice del campionato. E un periodo delicato, da cui deve uscire in fretta.

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