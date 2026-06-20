Jorge Martin approfitta della caduta di Marco Bezzecchi nella Sprint Race a Brno e si porta a 15 punti dal leader del Mondiale. Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint, è invece a -69 dal pilota Aprilia. Qui la classifica aggiornata. Domenica gara lunga alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
- 180 punti
- 165 punti
- 144 punti
- 132 punti
- 115 punti
- 114 punti
- 111 punti
- 97 punti
- 67 punti
- 66 punti
- 57 punti
- 51 punti
- 49 punti
- 40 punti
- 37 punti
- 36 punti
- 34 punti
- 15 punti
- 12 punti
- 11 punti
- 9 punti
- 9 punti
- 6 punti
- 4 punti
- 0 punti
- 0 punti
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