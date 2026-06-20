Jorge Martin approfitta della caduta di Marco Bezzecchi nella Sprint Race a Brno e si porta a 15 punti dal leader del Mondiale. Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint, è invece a -69 dal pilota Aprilia. Qui la classifica aggiornata. Domenica gara lunga alle 14 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

HIGHLIGHTS SPRINT RACE