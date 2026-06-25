Pecco Bagnaia, è una settimana intensa. In questi giorni ci sono stati un po' di annunci: cose che già si sapevano, però quando poi lo vedi scritto è un'altra cosa. Allora, cominciamo prima dalle tue emozioni sul passato.

"Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Alla fine ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, perché mancano tredici gare. Però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. Quattro anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta. Però, appunto, bisogna finire questa stagione, mancano tredici gare e, soprattutto, ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto. Diciamo che negli ultimi cinque Gran Premi siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati. E bisogna basarsi su ciò che è successo a Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però son molto contento".

Com'è giusto che sia, sottolinei l'aspetto che mancano ancora tantissime gare. Volevo chiederti come è ora entrare dentro al box. Per te non cambia niente, nel senso che lo sapevi da un po', no? Però, insomma, adesso che c'è questa ufficialità come li vivi questi momenti?

"Diciamo che dentro al box questa cosa si sa da veramente tanto tempo e quindi, onestamente, non cambia niente. Quello che cambia è che sono molto contento di quello che sarà".

Capitolo Assen. Sappiamo quanto tu sia legato a questa pista: come vedi il prossimo Gran Premio?

"La pista è fantastica, mi ha sempre dato tante emozioni ed è l'unica in cui ho vinto in tutte e tre le categorie, se non sbaglio. E mi carica molto, quindi non vedo l'ora di cominciare. Secondo me con il feeling che sto avendo ultimamente potrebbe essere un gran weekend un'altra volta. Rispetto a Brno forse le Aprilia qua saranno più veloci. E non solo Ogura, perché qui Bezzecchi è sempre stato molto forte. Però secondo me, lavorando nel modo giusto, riusciremo a essere veloci anche noi".

Ti chiedo l'ultima cosa sulle 850 e sulle Pirelli. Hai chiesto a Bezzecchi? Ti sei fatto raccontare tutto come avevi detto? O non ne hai ancora avuto il tempo?

"Mi son fatto raccontare il giusto, vedremo".