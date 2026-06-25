Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RS-GP dopo otto anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030
Dopo Ducati anche Aprilia chiude ufficialmente la sua line up per il futuro: ufficiale l'ingaggio di Pecco Bagnaia, che dalla prossima stagione formerà una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi, già blindato da tempo col rinnovo di contatto, in risposta al duo spagnolo di Borgo Panigale Marquez-Acosta. Il due volte campione del mondo in top class ha firmato un contratto di 4 anni con la casa di Noale, valido fino al 2030. Una lunghezza inusuale in MotoGP, dove solitamente si chiudono accordi biennali. Bagnaia prenderà il posto di Jorge Martin (destinato alla Yamaha).
Il comunicato Aprilia
"Il cielo è azzurro sopra Noale". Si apre così il comunicato stampa con cui Aprilia Racing annuncia l'approdo di Bagnaia e la formazione di una coppia tutta italiana con Bezzecchi: "L’ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte campione del mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc".
Rivola: "Un orgoglio, rappresenta la conferma del valore dello sport italiano"
Il primo commento dell'Ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, da comunicato Aprilia: "Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci".
I numeri di Bagnaia in MotoGP
Per Bagnaia quella con Aprilia sarà una nuova sfida dopo gli otto anni di Ducati tra Pramac e team ufficiale, dove ha conquistato due titoli mondiali consecutivi nel 2022 e 2023, oltre a due secondi posti (2021 e 2024). Il curriculum di Pecco in top class non ha bisogno di presentazioni: 31 vittorie nelle gare della domenica (ottavo di tutti i tempi), 63 podi (terzo italiano di sempre dopo Valentino Rossi e Giacomo Agostini), 28 pole position (anche qui 8° nella classifica all time), 14 successi nelle Sprint con 34 medaglie (record con Martin e Marc Marquez).