Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RS-GP dopo otto anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030

Rivola: "Un orgoglio, rappresenta la conferma del valore dello sport italiano"

Il primo commento dell'Ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, da comunicato Aprilia: "Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci".