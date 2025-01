Decimo compleanno per la grande festa dei motori al ranch di Valentino Rossi, grande padrone di casa dell'evento. Tra i partecipanti Luca Lunetta, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi tra i piloti in attività, oltre agli 'esperti' Dunlop e Kurvinen. Presenti anche i massimi dirigenti del mondo moticiclistico italiano (Dall'Igna e Tardozzi solo per citarne alcuni), perché la 100km dei campioni è molto più che una corsa