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la storia

Fleming, la McLaren e la 6 Ore di Imola: il fascino beffardo delle corse

Matteo Pittaccio

©Getty

Quanto accaduto a Thomas Fleming e la sua la McLaren 720 GT3 numero 10 alla 6 Ore di Imola ci ricorda - ancora una volta - quanto può essere affascinante e crudele il motorsport

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