Le motivazioni contrarie a Hammon e il perché non hanno senso

La prima (quella che Gasol chiama “quella che vedo usata più spesso, ma che è anche la più facile da smentire”): al livello più alto al mondo di pallacanestro, le donne non sono capace di allenare gli uomini. Gasol chiede ai suoi lettori di credere a chi è stato allenato da Phil Jackson e Gregg Popovich: “Becky Hammon sa allenare. Non sto dicendo che sa allenare benino. Non sto dicendo che è abbastanza brava per poter stare in panchina. Non sto dicendo che è quasi al livello degli allenatori di sesso maschile. Sto dicendo che Becky Hammon può allenare nella NBA. Punto”. Categorico, definitivo, il catalano distrugge così il primo argomento spesso sollevato contro il suo assistente allenatore e per spiegarlo racconta l’aneddoto relativo a un allenamento degli Spurs durante il quale la Hammon fece una perfetta osservazione tecnica durante un esercizio di pick and roll che il n°16 stava effettuando insieme a Dejounte Murray. “Quel livello di competenza sul gioco lo hanno solo i grandi”, conclude convinto Gasol.

Seconda motivazione, “questa addirittura più folle della prima”, anticipa il catalano: Becky Hammon è seduta su una panchina NBA perché per gli Spurs è un’ottima mossa pubblicitaria. Tutte pubbliche relazioni, dice qualcuno. Folle, risponde Gasol, perché la NBA è una lega super competitiva, con enormi interessi economici in campo, e nessuno rinuncia al benché minino vantaggio competitivo: se un allenatore fa parte del coaching staff è per forza per meriti tecnici. E nient’altro. “Popovich ha dimostrato a tutti che non tratta diversamente Tim Duncan dall’ultimo giocatore della panchina: perché dovrebbe comportarsi diversamente con i suoi assistenti?”, si domanda l’ala degli Spurs.

E quindi sotto con la terza motivazione, “forse addirittura troppo stupida per trovare spazio qui, ma allo stesso tempo molto importante che venga confutata: il fatto che un allenatore donna nella NBA causi del disagio in uno spogliatoio maschile”. Gasol si ritrova costretto a ricordare che i giocatori si cambiano in una stanza e lo staff tecnico in un’altra, con uno spazio ovviamente privato se c’è una donna all’interno dello staff. Una situazione di parità e di eguaglianza che il catalano sospetta sia ormai data finalmente per scontata in mille ambiti diversi della nostra società ma che invece nello sport ancora non passi, perché “lo sport dovrebbe restare un’eccezione, una bolla dove è anche possibile coltivare ancora ignoranza e pregiudizi”. Difficile non pensare – Gasol non lo cita apertamente – alle parole del presidente USA Donald Trump, che difendendosi in merito ad alcuni suoi apprezzamenti sessuali non richiesti, definì quelle parole “locker room talk”, discorsi da spogliatoio. Gasol in uno spogliatoio del genere non vuole starci e anzi, vorrebbe che certo cameratismo maschile non abbia più diritto di cittadinanza nella NBA e nello sport in generale. Nel suo spogliatoio il catalano preferisce Becky Hammon, la persona giusta – “come ha fatto Igor Kokoskov a Phoenix”, primo allenatore europeo a sedersi su una panchina NBA – per infrangere l’ennesima barriera e allargare visioni che altrimenti rischiano di restare pericolosamente retrograde.