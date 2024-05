Gara-2 ha confermato che la sfida per un posto in finale a Ovest tra Thunder e Mavs passa attraverso le prestazioni delle due mega-star, Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic, entrambi vicinissimi alla tripla doppia con (rispettivamente) 29 e 33 punti a referto. Con la serie in parità sull’1-1, la terza sfida assume un’importanza fondamentale: l’appuntamento è per le 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW ma la partita sarà anche eccezionalmente visibile a tutti in streaming sul sito di Sky Sport

Luka Doncic contro Shai Gilgeous Alexander (rispettivamente terzo e secondo nella corsa al premio di MVP) è un duello che non va neppure presentato. Ma attorno alle due superstar di Mavs e Thunder ci sono, ovviamente, due ottime squadre – e tanti altri campioni pronti a recitare da protagonisti . Basti pensare ai 29 punti con 11 rimbalzi e 7 triple a bersaglio messi a segno da P.J. Washington in gara-2, contributo essenziale alla vittoria esterna con cui i Mavs si sono presi il vantaggio del fattore campo nella serie. O ai 19 punti, con 7 rimbalzi e 3 stoppate, della matricola-meraviglia Chet Holmgren , protagonista accanto al solito Gilgeous-Alexander in gara-1 . Quando le riserve dei Thunder hanno contribuito con uno stellare 8/14 da tre punti, percentuali che invece hanno fatto pendere l’ago della bilancia decisamente dalla parte dei Mavs in gara-2, con Doncic e compagni capaci di realizzare 18 delle 37 triple tentate. E poi c’è il fattore X dei fattori X, Kyrie Irving , spettacolare in alcuni momenti di questi playoff, specialmente nei secondi tempi (dove sono arrivati 25 dei suoi 31 punti in gara-1 contro i Clippers, 24 dei suoi 40 in gara-4, addirittura 28 dei suoi 30 nella decisiva gara-6) ma utilissimo anche quando le sue cifre sono state meno roboanti (11 assist, 2 sole palle perse e 2 recuperi nel successo in gara-2 contro OKC).

Se un vecchio adagio NBA dice che una serie non inizia realmente finché una squadra non vince in trasferta, con la vittoria dei Mavs in Oklahoma ora la sfida tra OKC (testa di serie n°1) e Dallas (n°5) entra davvero nel vivo. I giovani Thunder (Gilgeous-Alexander ha soli 25 anni, Holmgren ne ha appena compiuti 22) contro i Mavs della coppia di futuri Hall of Famer Luka Doncic-Kyrie Irving. Che assieme, quest'anno, sono riusciti a produrre giocate spettacolari come forse nessuna altra coppia nella lega.