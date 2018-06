Il primo assalto dei Lakers per aggiudicarsi Kawhi Leonard non è andato a buon fine. La scorsa settimana lo scambio di telefonate e massaggi con gli Spurs si è bruscamente interrotto prima che la trattativa potesse decollare, ma il nulla di fatto non ha fermato Magic Johnson e la sua dirigenza: in ballo, come raccontato ieri, c’è il suo futuro. Secondo quanto riportato in maniera dettagliata da ESPN, i losangelini sono ripartiti alla carica, consapevoli che mettere le mani sul n°2 degli Spurs sarebbe il trampolino ideale per spiccare il volo durante la free agency. L’attesa per un eventuale accordo è massima in casa Lakers (e non solo), visto che tutte le squadre NBA sanno che mettere sotto contratto Leonard può essere il miglior biglietto da visita da presentare a LeBron James per convincerlo a scegliere dove andare a giocare il prossimo ottobre. Il n°23 dei Cavs ha tempo fino alla mezzanotte di venerdì (entro sabato mattina alle 6 in Italia) per decidere se restare nel suo contratto accettando la player option, oppure rinunciare ai 35.6 milioni di dollari del prossimo anno e diventare free agent. Sugli scenari possibili che si aprono di fronte a James abbiamo già scritto a profusione, ma mai i destini di altre trade pesanti si erano intrecciati in questo modo con quello di LeBron. Gli interessi nella trattativa restano chiaramente contrapposti. Da una parte ci sono gli Spurs, per la prima volta dopo oltre 20 anni ‘costretti’ a fare i conti con tensioni mai sperimentate con i vecchi All-Star e di fronte a possibili rotture sul mercato che mai si erano verificate in passato. Una discontinuità forte con quello a cui ci hanno abituato all’ombra dell’Alamo, in una trattativa in cui a San Antonio sanno di potersi giocare ancora una carta: lo stretto legame tra l’affare Leonard e l’acquisizione di James infatti rende urgente l’operazione per chi bussa alla porta dei texani, che invece possono continuare ad alzare la posta e prendere tempo, anche a costo di forzare la mano. Visti i trascorsi è chiaro che la dirigenza degli Spurs non abbia l’intenzione di regalare a nessuno (e a maggior ragione ai Lakers, visti i trascorsi) la possibilità di mettere in piedi la prossima dinastia NBA.