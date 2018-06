Magic mostra i muscoli: “Sono Magic Johnson: pensate che mi preoccupi la free agency?”

Non è la prima volta che il capo della dirigenza dei Lakers si mette da solo un ultimatum, anche se quello di Magic è arrivato più inaspettatamente rispetto a quello che Jim Buss, ex capo della parte sportiva dei gialloviola, si era auto-imposto per riportare la squadra a essere “competitiva”. La competitività è anche il motivo per cui Magic ha fatto quelle dichiarazioni, anche se almeno a parole ha cercato di scrollarsi di dosso un po’ di aspettative citando il suo curriculum leggendario, come a dire ‘La mia legacy è al sicuro’: “Non c’è pressione su di me, io farò il mio lavoro come l’ho sempre fatto. Sapete quante Finals ho disputato da giocatore? Ne ho fatte nove. Ho giocato contro Larry Bird alle finali. Ho una finale del torneo NCAA alle spalle. Andiamo: pensate davvero che sia preoccupato per quello che succederà in free agency? Io sono Magic Johnson, sono sempre lo stesso. Non cambierò mai. Farò il mio lavoro: sono carico, è divertente, non vedo l’ora di buttarmici a capofitto. Sono mesi che mettiamo giù la nostra strategia, ci abbiamo lavorato molto duramente riunione dopo riunione per scandagliare ogni free agent. Abbiamo le nostre classifiche già pianificate e gli obiettivi ben chiari”. La promessa implicita è di fare tutto il possibile per migliorare il talento della squadra, ma che non verrà fatto qualcosa ‘tanto per farlo’: “Sarò disciplinato e paziente: non voglio cercare di conquistare i media o i tifosi facendo uno scambio stupido solo per dire di averlo fatto. Non è quello che farò, voglio approcciare questo lavoro in maniera intelligente. Conosco il gioco della pallacanestro in ogni sua sfaccettatura: so chi ci può aiutare e chi no”. Arrivati al quinto anno consecutivo senza andare ai playoff, i Los Angeles Lakers non hanno più intenzione di rimanere fuori dai giochi: la riscossa comincia da questa estate – o al massimo dalla prossima.