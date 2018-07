La “ribalta” del 2012: la provocazione dalla panchina in gara-3

Una rivalità che sembra risalire alla notte dei tempi e che vide per la prima volta balzare agli onori delle cronache Stephenson nel lontano 17 maggio 2012; serie di semifinale di Conference tra gli allora Miami Heat di James e i Pacers in cui il newyorchese ricopriva un ruolo marginale. Lance infatti in quella striscia di sei gare che portò poi al successo in rimonta della squadra della Florida restò sul parquet soltanto sette minuti in totale. Sufficienti però per farsi notare da LeBron mentre il n°6 degli Heat era in lunetta. Stephenson, in piedi davanti la panchina Pacers, iniziò a provocare James durante l’esecuzione di un tiro libero fischiato a seguito di un tecnico, sul finire del terzo quarto di una partita poi stravinta in casa dai Pacers che sembravano in controllo della serie. Dopo quel ko James e Wade furono costretti a dare il meglio di loro, lanciando poi la volata verso il primo titolo in carriera conquistato da LeBron. In quel momento però la situazione per l’ex giocatore dei Cavaliers era nerissima e Stephenson decise di cogliere la palla al balzo: Lance mimò ripetutamente il gesto del soffocamento, in un movimento prontamente colto dalle telecamere. La gara finì 95-74 in favore di Indiana, con la squadra che rientrata in spogliatoio dovette fare scudo a Stephenson per evitare l’ira dei vari Juwan Howard, Udonis Haslem e Chris Andersen; pronti a saltargli addosso e risolvere i conti a modo loro (come raccontato poi da Danny Granger in seguito). Quello però fu solo l’antipasto di quanto accadde 24 mesi dopo, quando Stephenson era diventato un punto di riferimento di quei Pacers, chiamati all’ultima grande sfida contro i Miami Heat del Re. Alle Finals andò come sempre LeBron, ma Lance ce la mise davvero tutta per fargli saltare i piani e i nervi.