Non è certo una sorpresa il fatto che Cooper Flagg sia, non da oggi, l’oggetto del desiderio di tutte le squadre NBA che guardano al prossimo Draft con l’idea, o forse sarebbe meglio dire la speranza di dare una svolta alla loro storia. La stella di Duke, probabilissima prima scelta il prossimo giugno, d’altronde non fa proprio nulla per far scemare l’hype che ne accompagna la prima e unica stagione al college. Nella notte, infatti, Flagg è stato protagonista della larga vittoria 76-47 dei suoi Blue Devils su Pittsburgh chiudendo con 19 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. A fare notizia, e far aumentare la salivazione di tanti General Manager e anche di tanti tifosi delle squadre che puntano a vincere la prossima Lottery, è stata però soprattutto la schiacciata arrivata dopo una palla rubata e un contropiede solitario all’inizio del 2° tempo della partita. Un’azione che sa già di NBA e che mette in mostra i mezzi atletici e gli istinti di un giocatore che nei prossimi mesi pare destinato a continuare a far parlare di sé.