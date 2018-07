Uno slogan (“Siamo tutti fratelli”, WE ARE ALL BROS), due fratelli (Giannis e Thanasis Antetokounmpo), 2.500 ateniesi e 5.000 metri da correre tutti assieme, per far risuonare dalle strade di Atene un messaggio di unità e anche di speranza, perché la storia della superstar di Milwaukee (e anche quella di suo fratello maggiore Thanasis, un passato nei New York Knicks, oggi al Panathinaikos) è sicuramente di ispirazione per chiunque ambisca a emergere, pur da condizioni non favorevoli. Del background della famiglia Antetokounmpo – emigrata illegalmente dalla Nigeria alla Grecia, con i figli costretti a vendere per strada qualsiasi tipo di gadget e souvenir pur di guadagnare qualche soldo – si è detto e scritto molto. Oggi che Giannis è diventato multimilioniario grazie al contratto firmato nel settembre 2016 con Milwaukee (un’estensione al precedente accordo, per un totale di 4 anni e 100 milioni di dollari) la sua storia di riscatto e di successo ispira tantissimi giovani in tutto il mondo e soprattutto in quella Atene che lo ha adottato e da cui ha spiccato il volo verso la NBA. Ecco perché – dopo aver organizzato due partite di basket di esibizione a Salonicco e Atene nelle precedenti due estate (mettendo sugli spalti più di 22.000 persone), quest’anno Giannis e suo fratello Thanasis – ribattezzati gli AntetokounmBros – hanno scelto di cambiare disciplina e organizzare una corsa di cinque chilometri per le vie della città, ribattezzata AntetokounmBros 5K Run in Athens. “Non tutti sanno giocare a pallacanestro, ma tutti possono camminare o correre”, l’idea dei due fratelli, preoccupati di includere il più possibile chiunque avesse voglia di partecipare al loro evento benefico. Iscrivendosi alla corsa e versando una simbolica tassa d’iscrizione di 5 euro, i 2.500 corridori che hanno invaso le strade di Atene hanno così contribuito a raccogliere più di 10.000 euro, cifra poi pareggiata anche da Nike, che ha sponsorizzato l’evento, e donata all’associazione di beneficenza Ark of the world che vede impegnati i due fratelli nella missione di aiutare i giovani meno fortunati che affrontano ogni giorno problemi di discriminazione razziale, scarse opportunità e povertà.