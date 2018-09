Un tuffo nel passato: dal titolo NCAA a quello NBA con Detroit

Sfogliando il suo album dei ricordi non si può fare a meno di cominciare dal titolo NCAA conquistato coi Kansas Jayhawks. “Volete una sintesi di tutto quello che è successo? Eccovela: Danny Manning. Lui è stato un giocatore incredibile, il più forte giocatore di college che abbia mai visto. Solitamente in quel campionato vince chi ha il giocatore migliore e noi ce lo avevamo. Ma non era una superstella arrogante: il nostro sistema prevedeva tanto lavoro di squadra, collaborazione di tutti sia in difesa che in attacco e Danny era il primo a farsi il mazzo. E quando i compagni vedono che il migliore non è egoista, lo seguono con entusiasmo. Quello era il nostro segreto e la ragione della vittoria. Tant’è che l’anno precedente avremmo potuto vincere un altro titolo se Danny non si fosse infortunato”. Dalla NCAA alla NBA il passo è breve: “La mia fortuna è di aver sempre lavorato con allenatori di grande spessore. Da giocatore ho giocato le Olimpiadi per coach Iba e Dean Smith, che è un po’ il mio mentore, da allenatore ha avuto al mio fianco grandi conoscitori del Gioco con cui ho potuto condividere idee e lavoro. Poi la differenza l’hanno sempre fatta i grandi giocatori che ho avuto: a Phialdelphia ho allenato Allen Iverson. Qualcuno lo può ritenere un pazzo, ma Allen è stato il giocatore, data l’altezza, con più talento che ho mai visto. E poi aveva un cuore grandissimo. Credo che sia anche il giocatore più popolare al mondo perché ovunque sia andato tutti, anche quelli che non conoscevano il mio nome, mi chiedevano di Allen. Grande atleta, ancor più grande combattente, talento cristallino: magari fuori dal campo è stato uno che non sempre ha avuto equilibrio, ma sul parquet è sempre stato perfetto perché per lui contava solo il lavoro che portava alla vittoria”. Ma non solo Allen I, perché coach Brown ha avuto alle sue “dipendenze” anche altri giocatori di spessore. “A Indiana c’era Reggie Miller, a Detroit una lunga fila di fenomeni. I Pistons sono stati l’unica squadra che ho allenatore che, al momento del mio arrivo, avevano un record positivo. Il lavoro fatto da coach Rck Carlisle prima di me è stato super, a me è bastato seguire i suoi concetti, aggiungerne un altro paio e farmi accettare dai giocatori. Il titolo è stata la conclusione naturale delle cose: i due Wallace, Prince, Hamilton, Billups, sapevano cosa fare, non c’era bisogno che glielo insegnassi io e mi hanno portato fino alla fine. E vi dirò di più, se l’anno dopo non avessero smemrato la squadra, di titoli ne avremmo vinti ancora un paio di fila”.

L’ultimo capitolo è dedicato all’Italia: “Qui da voi vedo tantrissimi bravi allenatori, tutti molto preparati ma pochi giovani italiani in campo. Nel passato l’Italia era una delle squadre più forti al mondo e molti avrebbero potruto essere i giocatori in grado di giocare nella NBA: Dino Meneghin per esempio avrebbe potuto essere una vera stella. Oggi ci sono solo Gallinari e Belinelli ma la colpa è del sistema. I giovani giocatori stanno seduti in panchina invece che giocare ed è un peccato: trovare un campionato in cui farli crescere è fondamentale per il futuro del basket in Italia e per la sua nazionale. Se non giocano non migliorano e questo è un problema”.

Perle di saggezza, storie incredibili e tanta umiltà. Grazie coach Brown.