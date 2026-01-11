In campo, dal punto di vista strettamente cestistico, la gara tra Lakers e Kings giocata lo scorso 28 dicembre non aveva avuto granché storia, perché alla Ctypto.com Arena erano stati i padroni di casa a vincere nettamente 125-101. A tenere banco, quindi, era stato lo scambio vivace avvenuto tra Luka Doncic e Dennis Schroeder, con lo sloveno a prendere in giro il tedesco dicendogli “avresti dovuto firmare quel contratto” durante un time out. Il riferimento era senza dubbio al quadriennale da 82 milioni di dollari che i Lakers stessi avevano offerto a Schroeder qualche anno fa, e che il giocatore non aveva accettato. La questione sembrava essersi chiusa lì, e invece ora emerge come alla provocazione di Doncic sia seguita una reazione piuttosto sproporzionata e ora costata cara a Schroeder.