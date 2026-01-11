Il fatto in questione risale alla sfida persa dai Kings in casa dei Lakers lo scorso 28 dicembre, quando dopo uno scambio di battute piuttosto animato in campo nel dopopartita Dennis Schroeder avrebbe aggredito, non solo verbalmente, Luka Doncic. Per il tedesco arriva quindi una sospensione di tre partite, compresa la possibile rivincita tra le due squadre in programma nella notte tra lunedì e martedì
In campo, dal punto di vista strettamente cestistico, la gara tra Lakers e Kings giocata lo scorso 28 dicembre non aveva avuto granché storia, perché alla Ctypto.com Arena erano stati i padroni di casa a vincere nettamente 125-101. A tenere banco, quindi, era stato lo scambio vivace avvenuto tra Luka Doncic e Dennis Schroeder, con lo sloveno a prendere in giro il tedesco dicendogli “avresti dovuto firmare quel contratto” durante un time out. Il riferimento era senza dubbio al quadriennale da 82 milioni di dollari che i Lakers stessi avevano offerto a Schroeder qualche anno fa, e che il giocatore non aveva accettato. La questione sembrava essersi chiusa lì, e invece ora emerge come alla provocazione di Doncic sia seguita una reazione piuttosto sproporzionata e ora costata cara a Schroeder.
Tre gare di sospensione a Schroeder
A quaranta minuti di distanza dalla sirena finale della partita, a quanto pare, Schroeder sarebbe andato a cercare Doncic nello spogliatoio avversario e, una volta individuato lo sloveno, gli si sarebbe avvicinato in tono minaccioso con l’intenzione di colpirlo urlando che “non puoi darmi della t***a durante la gara e poi far finta che tutto sia a posto”. A separare i due sarebbe giunto Deandre Ayton poco prima che la security dei Lakers accompagnasse Schroeder al bus dei Kings, dove il resto della squadra lo attendeva. In seguito a questo episodio, quindi, la NBA ha deciso di sospendere per tre partite il tedesco, che così non potrà essere in campo lunedì notte nella possibile rivincita per Sacramento. E la sospensione costerà all’ex Celtics e Nets attorno ai 281.000 dollari, un prezzo decisamente salato per uno sfogo forse evitabile.