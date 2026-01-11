Offerte Sky
NBA, Orlando sfida New Orleans: diretta di Magic-Pelicans dalle 21 su Sky Sport

NBA

Serata di stelle su Sky Sport, con la sfida tra Orlando e New Orleans che arriva in prima serata e porta in dote protagonisti già conosciuti come Paolo Banchero, Desmond Bane, Zion Williamson e Trey Murphy, oltre a molti volti nuovi che si stanno facendo conoscere come Anthony Black e Derik Queen. Appuntamento dalle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Dario Vismara e Davide Pessina

LA NBA SU SKY SPORT: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA

 

Nell’immaginare la sfida tra Magic e Pelicans, una sola cosa è certa: sul campo non mancheranno i protagonisti in grado di prendere in mano e decidere la partita con le loro giocate. Anche se le due squadre vivono momenti e stagioni molto diverse, con Orlando che ambisce a essere l’outsider dell’Est ai playoffNew Orleans ferma nei bassifondi della classifica della Western Conference, infatti, da entrambe le parti non mancano i giocatori dal talento di primissimo livello. A cominciare da Paolo Banchero, che in assenza dell’altra stella dei Magic Franz Wagner sta provando a tenere a galla i suoi, e da Zion Williamson, che al netto delle ormai croniche incognite relative alla fragilità fisica sulla singola gara può battere quasi da solo qualunque avversario. 

Orlando in casa non sbaglia un colpo

Buona parte del record attuale dei Magic (21-18) è stato costruito tra le mura di casa, dove Banchero e compagni hanno un invidiabile ruolino di marcia che li ha visti vincere 12 delle 18 partite fin qui disputate al Kia CenterNew Orleans, per contro, in trasferta ha fin qui racimolato un assai poco invidiabile 3-14, rendimento che peraltro non si discosta poi tantissimo da quello avuto sul parquet amico (6-17). Sulla carta, quindi, il pronostico sembrerebbe essere quasi scontato, solo che tra le tante assenze che pesano su Orlando, tra le cui fila potrebbe fare il suo debutto stagionale il lungo lungodegente Moritz Wagner, e la presenza di qualche variabile impazzita in maglia Pelicans, con il rookie Derik Queen in prima fila, il responso del campo potrebbe essere assai diverso. Appuntamento dalle 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Dario Vismara e Davide Pessina.

Approfondimento

I migliori realizzatori NBA: Durant supera Wilt

