Mercato NBA, Memphis apre alla cessione di Ja Morant entro la deadline

NBA
©Getty

Per la prima volta i Memphis Grizzlies hanno aperto alla possibilità di cedere Ja Morant prima della deadline del prossimo 5 febbraio, secondo quanto riportato da ESPN. In cambio la franchigia cercherebbe scelte al Draft e giovani da sviluppare, dando priorità successivamente a quelli da sviluppare internamente

Dopo Trae Young, un altro pezzo grosso potrebbe cambiare squadra da qui al prossimo 5 febbraio, data della deadline per gli scambi del mercato NBA. Secondo quanto riportato da ESPN, i Memphis Grizzlies avrebbero deciso di ascoltare offerte per la loro stella Ja Morant, aprendo per la prima volta alla possibilità di cedere il due volte All-Star. Secondo Shams Charania, i Grizzlies avrebbero già avuto delle discussioni con diverse squadre, dando la priorità alle scelte al Draft e a giovani giocatori da sviluppare per il futuro rispetto a contratti in scadenza o veterani già pronti. Sull'intera operazione pesa però il rendimento di Morant (ai minimi in carriera quest'anno col 40% dal campo e il 21% da tre punti), i tanti infortuni subiti (solo 18 gare disputate quest'anno) e i suoi ben noti problemi fuori dal campo, in particolare gli scontri avuti con coach Tuomas Iisalo che gli sono valsi una gara di sospensione dai Grizzlies a novembre. Morant, sotto contratto fino al 2028, può firmare in estate un'estensione di tre anni da 178 milioni di dollari, ma i Grizzlies preferirebbero dare spazio a giovani come Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells e Cam Spencer oltre al Difensore dell'Anno 2023 Jaren Jackson Jr.

