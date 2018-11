La stagione dei New York Knicks sta procedendo senza troppi scossoni, fermi nella metà bassa della Eastern Conference come facilmente prevedibile con un record di 4 vittorie e 8 sconfitte. La grande incognita su questa annata sono le condizioni del giocatore più importante della franchigia, Kristaps Porzingis, che dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso febbraio non è ancora in condizione di poter incrementare il carico di lavoro. O almeno questo è quello che pensa il suo allenatore David Fizdale, che ha commentato così la sua riabilitazione: "Si sta impegnando molto, ma non ci sono grandi novità. Ancora non riesce a saltare molto, solo corsa leggera e qualche tiro. Sta cercando di fare tutto per il meglio, ma è uno di quegli infortuni con i quali bisogna prendersi del tempo per essere sicuri che sia guarito del tutto". Un ragionamento che non fa una piega, se non fosse che sul profilo Instagram di Kristaps Porzingis sono apparse tre "stories" molto particolari. Prima il lettone ha condiviso due foto di lui che corre tutt’altro che in maniera lenta su una pista di atletica all’esterno, mostrando di essere ben più avanti rispetto a quanto detto dal suo coach. Quindi ha condiviso una foto di un lottatore con la scritta "Questa è la str…a numero 1", anche se non è chiaro se il riferimento fosse per le parole del suo allenatore o per qualcos’altro (ad esempio i Knicks che lo tengono seduto per "tankare"?). Il sospetto però, anche piuttosto concreto, c’è.

Fizdale: "Non posso pensare troppo a KP, devo concentrarmi su chi c’è"

Parlando del proprio giocatore franchigia, che non ha ancora una data certa per il suo rientro e potrebbe rimanere fuori anche tutta la stagione, Fizdale aveva fatto sapere a tutti il suo modo di pensare: "Posso solo guardare ai giocatori che sono a disposizione ora, non posso permettermi di pensare troppo a KP. Sarebbe una distrazione enorme sperare e attendere che torni con i suoi 25-28 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate. Preferisco concentrarmi sul lavoro giorno per giorno con i ragazzi che ho: se mai tornerà in forma, sarà un regalo per me". Un ragionamento condivisibile, anche se forse c’è il rischio di “snobbare” un po’ troppo quello che rimane comunque il giocatore franchigia dei Knicks, nonché l’unica speranza per un futuro sostanzialmente migliore del presente.