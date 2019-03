Nella classifica dei GM più attivi nei loro primi mesi di lavoro, Elton Brand alla guida dei Sixers ha scalato in poco tempo un bel po’ di posizioni. Philadelphia in questa regular season ha cambiato pelle più volte, invertendo decisamente rotta rispetto al recente passato senza nascondere le sue ambizioni: l’obiettivo adesso è vincere. Per riuscirci, il roster attorno a Joel Embiid e Ben Simmons è profondamente cambiato e l’arrivo più discusso è stato certamente quello di Jimmy Butler. Tobias Harris infatti in poco più di un mese ha già dimostrato - come pronosticato da molti - di essere il fit ideale per un gruppo che aveva bisogno di gioco perimetrale, di duttilità difensiva e conclusioni dall’arco. Già, il tiro da tre punti resta il grande tallone d’Achille di una squadra che nel pitturato può sfruttare le giocate del lungo più decisivo della NBA (visto che in sostanza la stagione di Anthony Davis è terminata a fine gennaio) e il mix di tecnica e atletismo di Simmons - spesso e volentieri più grosso e attrezzato del suo avversario diretto. Butler però, da un mese a questa parte, ha smesso di tirare da lontano e questa frenata potrebbe pesare non poco sul futuro playoff dei Sixers. I dati sono lì a raccontarlo: il n°23 dei Sixers nelle ultime 14 gare in cui è sceso sul parquet ha tentato 23 conclusioni totali (1.6 a partita), trovando il fondo della retina soltanto in quattro occasioni. Ben 486 minuti trascorsi sul parquet, in cui ha rinunciato più volte a tiri aperti necessari per dare respiro al claustrofobico attacco di Philadelphia. A prescindere dal risultato. Jonathon Simmons e James Ennis sono arrivati nelle ultime ore di mercato per allungare la rotazione e aggiungere pericolosità dall’arco ai Sixers - in assenza di specialisti, il meglio tra ciò che era rimasto a disposizione - ma in un ideale quintetto in cui i Sixers mettono in campo l'artiglieria pesante (Simmons-Redick-Harris-Butler-Embiid, visto sul parquet finora soltanto in cinque occasioni ottenendo ottimi risultati) i tentativi dall’arco di Butler diventano determinanti.