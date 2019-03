Due delle migliori squadre NBA, un serio candidato al titolo di MVP, il gruppo con il record più vincenti della Lega, un quintetto che potenzialmente mette in campo quattro All-Star. E si potrebbe andare avanti ancora a lungo a magnificare statistiche e performance di Milwaukee e Philadelphia, le due squadre protagoniste della sfida di domenica sera dalle 20.30 in diretta su Sky Sport NBA. Una partita importante soprattutto per i Sixers, nel pieno della lotta con Boston e Indiana per conquistare la posizione migliore in vista dello sprint playoff. I Bucks primi nella Eastern Conference hanno accumulato invece un discreto vantaggio su Toronto, anche se preservare il record diventa fondamentale per assicurarsi in ogni caso il fattore campo a favore. Anche in vista di un’eventuale finale NBA. E proprio sul parquet del Fiserv Forum andrà in scena una delle ultime gare utili per prepararsi al meglio in vista della post-season (le due squadre si incroceranno di nuovo prima della conclusione della regular season), con Giannis Antetokounmpo pronto a vedersela contro una delle difese più fisiche dell’intera NBA. Due quintetti che vogliono imparare a conoscersi, visto che un eventuale quarto (o quinto) posto dei Sixers potrebbe far tornare tra una 40ina di giorni Philadelphia di nuovo in Wisconsin, per quella che sarebbe probabilmente la prima partita di una lunga serie.