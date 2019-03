Il racconto del primo periodo

La voglia di difendere a mezzogiorno è sempre molto poca, come dimostra la sbadata pressione messa sul pallone dagli Hawks - che non fanno nulla per invertire la tendenza che li vede essere la peggior difesa NBA per punti concessi nei primi 12 minuti. La buona notizia per Atlanta e per la partita è che gli ospiti fanno canestro e rispondono colpo su colpo. Il talento agli Hawks non manca, come dimostra una sequenza che ben riassume la stagione di Atlanta: Trae Young segna una tripla fuori equilibrio dopo un fallo, ma il gioco da quattro punti non viene concesso e resta soltanto una rimessa di battere. Dopo quella, John Collins sbaglia una schiacciata, prima di farsi perdonare stoppando in recupero in maniera impressionante Marcus Morris. La sfida si accende poco prima del primo timeout quando Young e Irving realizzano un paio di canestri a testa, cercando il testa a testa uno contro l’altro. Il rookie degli Hawks a quel punto cerca il colpo grosso con la tripla da dieci metri, ma si ferma soltanto sul ferro. A rispondere è Irving, che scappa in contropiede, rinuncia al lay-up da sotto e si prende i tre punti dall’angolo, quasi a spiegare a Young che la strada da percorrere è ancora tanta prima di eguagliare i livelli del n°11 dei Celtics. I ragazzi venuti dalla Georgia però non vogliono recitare la parte delle vittime sacrificali - come accaduto in due dei tre precedenti, tutti conclusi con una sconfitta dagli Hawks - stringendo un paio di viti in difesa e conquistando rapidamente il +5 che costringe coach Stevens al timeout. La seconda metà del primo quarto però è caratterizzata soprattutto dal dominio dei Celtics, che chiudono la prima frazione con ben 43 punti a segno. Dodici portano la firma di Irving, in una frazione da 61% dal campo e 55.6% dall’arco per i padroni di casa. L’unico dato che non torna è il +7 sul tabellone: poco margine per un primo quarto dominato in questo modo.